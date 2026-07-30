Thiệt hại do động đất tại Nhật Bản gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mới

Theo báo cáo nhanh do chính quyền tỉnh Kumamoto vừa công bố sáng 30/7, tính đến thời điểm hiện tại, đã xác nhận 17 trường hợp tử vong, với nguyên nhân trực tiếp là do trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều 28/7.

Ngoài ra, còn có 6 người đã mất chức năng của tim phổi, 5 người đang trong tình trạng nguy kịch, nhiều trường hợp mất liên lạc hoàn toàn. Bên cạnh đó, thiệt hại vật chất là vô cùng to lớn, nhưng chưa thể thống kê bằng con số và những thiệt hại nêu trên chưa phải là cuối cùng.

Bản đồ các đới đứt gãy động tại khu vực động đất, đường màu đỏ là đới Hinagu (Ảnh: Hiệp hội khí tượng Nhật Bản)

Trong khi đó, Ủy ban điều tra địa chấn trực thuộc Chính phủ Nhật Bản phân tích các số liệu hoạt động địa chấn tại Kumamoto và biến động vỏ trái đất để từ đó nhận định “một phần của đới đứt gãy động Hinagu nằm trong khu vực Kumamoto đã dịch chuyển tới 30km so với vị trí cũ”. Theo các chuyên gia, Hinagu có 3 bộ phận, trong đó, bộ phận phía Bắc và một phần của bộ phận trung tâm đã bị động đất di chuyển sang vị trí khác. Sự dịch chuyển của đới đứt gãy động này sẽ dẫn tới nhiều nguy cơ mới.

Hoàn toàn đồng tình với nhận định của các chuyên gia thuộc Ủy ban điều tra địa chấn Chính phủ, Phó giáo sư Imura Ryusukue - chuyên gia địa chấn học thuộc Đại học Kagoshima cảnh báo phần phía Bắc của Hinagu hầu như bị phá hủy, trong khi phần phía Nam và đoạn ở Biển Yatsushiro không chuyển động và bị gãy một nửa. “Kể cả ngay bây giờ, bộ phận phía Nam chuyển động, cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy, vẫn sẽ xảy ra động đất mạnh hơn, có thể trong vài ngày tới, hoặc vài năm tới”, Phó giáo sư Imura Ryusukue nói.

Các chuyên gia địa chấn học Nhật Bản cũng kêu gọi người dân chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.