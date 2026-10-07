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Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine

Thứ Tư, 21:57, 07/10/2026
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VOV.VN - Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Putin hôm 7/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo, Ankara sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu trong cuộc trò chuyện. Tổng thống Erdogan cho biết việc đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen là ưu tiên hàng đầu và nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ luôn sẵn sàng hỗ trợ thiết lập các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và Ukraine".

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Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine, đồng thời nhiều lần đề xuất đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa hai bên. Ankara từng đăng cai các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, cũng như đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Trong bối cảnh giao tranh giữa hai nước vẫn tiếp diễn, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Moscow và Kiev, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao.

Ông Erdogan cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông Putin và chúc mừng thành công của đảng Nước Nga Thống nhất trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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