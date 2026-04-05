Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tuyên bố được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra ngày 4/4, trong cuộc hội đàm tại Istanbul với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh khu vực cần sớm đạt được hòa bình và ổn định. Trên tinh thần đó, Ankara sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực để cuộc chiến Nga-Ukraine sớm đi đến hồi kết.

Trước cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 3/4, trao đổi về biện pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5 tại Ukraine.