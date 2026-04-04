Tổng thống Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán an ninh

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, nhấn mạnh hai bên đang nỗ lực củng cố quan hệ đối tác nhằm “bảo vệ thực sự sinh mạng người dân, thúc đẩy ổn định và đảm bảo an ninh” không chỉ tại châu Âu mà còn ở khu vực Trung Đông.

Hiện phía Ukraine chưa công bố chi tiết nội dung chương trình nghị sự. Tuy nhiên, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường mở rộng hợp tác an ninh với các quốc gia Trung Đông. Ukraine gần đây đã ký các thỏa thuận hợp tác an ninh với Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE )và Qatar, và cho biết đang đàm phán với một số quốc gia Trung Đông khác về các thỏa thuận tương tự.