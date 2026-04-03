Ukraine sẵn sàng tham gia các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 17:47, 03/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhằm khơi thông eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải quan trọng này đối mặt nguy cơ gián đoạn.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine có thể đóng góp vào việc bảo vệ các tuyến vận tải biển nếu nhận được lời đề nghị chính thức. “Nếu được mời, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Eo biển này cần được khai thông”, nhà lãnh đạo Ukraine nói, song không nêu chi tiết về hình thức tham gia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước báo giới. Ảnh: AP

Theo ông Zelensky, kinh nghiệm duy trì hoạt động vận tải tại Biển Đen trong điều kiện bị tấn công kéo dài đã giúp Ukraine tích lũy năng lực thực tiễn trong việc bảo đảm an ninh hàng hải.

Đề nghị của Kiev được đưa ra trong bối cảnh nước này tăng cường hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh như Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), hướng tới vai trò đối tác an ninh lâu dài trong khu vực.

Các nhóm chuyên gia Ukraine hiện đã được triển khai tới Trung Đông, tham gia tư vấn về phòng không, bảo vệ cơ sở hạ tầng và an ninh hàng hải.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
Tin liên quan

Tiết lộ đề xuất của cựu Ngoại trưởng Iran nhằm chấm dứt xung đột

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 3/4 đã công bố một loạt đề xuất nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Nước cờ mạo hiểm của Mỹ: Sa thải tướng cấp cao giữa lúc chiến sự Iran sôi sục

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang đối mặt với một cuộc cải tổ chỉ huy quân sự hiếm thấy trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang. Thông tin về sự thay đổi nhân sự cấp cao này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và cộng đồng quốc tế.

Ông Trump cảnh báo sẽ nhắm vào hạ tầng trọng yếu của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 cảnh báo rằng các đợt tấn công tiếp theo của Mỹ có thể nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Iran.

