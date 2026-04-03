Ukraine sẵn sàng tham gia các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine có thể đóng góp vào việc bảo vệ các tuyến vận tải biển nếu nhận được lời đề nghị chính thức. “Nếu được mời, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Eo biển này cần được khai thông”, nhà lãnh đạo Ukraine nói, song không nêu chi tiết về hình thức tham gia.

Theo ông Zelensky, kinh nghiệm duy trì hoạt động vận tải tại Biển Đen trong điều kiện bị tấn công kéo dài đã giúp Ukraine tích lũy năng lực thực tiễn trong việc bảo đảm an ninh hàng hải.

Đề nghị của Kiev được đưa ra trong bối cảnh nước này tăng cường hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh như Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), hướng tới vai trò đối tác an ninh lâu dài trong khu vực.

Các nhóm chuyên gia Ukraine hiện đã được triển khai tới Trung Đông, tham gia tư vấn về phòng không, bảo vệ cơ sở hạ tầng và an ninh hàng hải.