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Thời sự quốc tế tối 9/10: Ukraine tấn công trung tâm công nghiệp của Nga ở Siberia

Thứ Sáu, 22:12, 09/10/2026
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VOV.VN - Ukraine vừa tấn công trung tâm công nghiệp của Nga ở Siberia trong khi Mỹ cảnh báo xung đột Nga - Ukraine rơi vào bế tắc nguy hiểm. Nga lên tiếng về điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, từ chối 'đóng băng' xung đột Ukraine.

Xem thêm:

>> Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

>> Vì sao Saudi Arabia tái lâm chiến chống Houthi ở Yemen?

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Thời sự quốc tế trưa 9/10: Mỹ tăng cường lực lượng tới Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và yêu cầu xây dựng các phương án tác chiến với Iran, trong khi các kênh liên lạc giữa hai nước vẫn được duy trì thông qua trung gian. Diễn biến này cho thấy Washington vừa gia tăng sức ép quân sự, vừa để ngỏ khả năng giải quyết bất đồng bằng ngoại giao.

PV/VOV.VN
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