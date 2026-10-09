Thời sự quốc tế tối 9/10: Ukraine tấn công trung tâm công nghiệp của Nga ở Siberia

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VOV.VN - Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và yêu cầu xây dựng các phương án tác chiến với Iran, trong khi các kênh liên lạc giữa hai nước vẫn được duy trì thông qua trung gian. Diễn biến này cho thấy Washington vừa gia tăng sức ép quân sự, vừa để ngỏ khả năng giải quyết bất đồng bằng ngoại giao.
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth muốn công chúng chứng kiến việc thi hành án tử hình (bằng phương pháp xử bắn) đối với cựu quân nhân Nidal Hasan, kẻ đã nổ súng sát hại 13 người trong một vụ tấn công tại căn cứ quân sự Mỹ.
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VOV.VN - Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào hôm 8/10.
VOV.VN - Nga tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công “quy mô lớn” vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine, còn Ukraine khẳng định họ đã tấn công 2 cơ sở dầu khí và thao trường của Nga.
VOV.VN - Nga tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công “quy mô lớn” vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine, còn Ukraine khẳng định họ đã tấn công 2 cơ sở dầu khí và thao trường của Nga.
VOV.VN - Tại khu vực Bắc cực, sự đối đầu giữa hai “đối thủ” Mỹ và châu Âu đang gia tăng đến mức không loại trừ được nguy cơ xung đột vũ trang. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ giành được lợi thế tại đây.
VOV.VN - Tại khu vực Bắc cực, sự đối đầu giữa hai “đối thủ” Mỹ và châu Âu đang gia tăng đến mức không loại trừ được nguy cơ xung đột vũ trang. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ giành được lợi thế tại đây.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.