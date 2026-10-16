THẾ GIỚI Thời sự quốc tế sáng 16/10: Ukraine cứng rắn bác bỏ đề xuất bầu cử của Mỹ Thứ Sáu, 08:41, 16/10/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định sẽ không từ chức, đồng thời cho rằng tình trạng hiện nay ở Ukraine chưa phù hợp để tổ chức bầu cử theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nga dội hỏa lực, Mỹ siết Starshield: Ukraine mắc kẹt giữa hai gọng kìm VOV.VN - Sau gần 5 năm chiến sự, Ukraine đang bước vào giai đoạn đặc biệt khó khăn, khi phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn không chỉ từ Nga mà còn từ Mỹ. Hai diễn biến mới dồn dập xảy ra vào hôm 14/10, làm gia tăng những thách thức đối với Kiev. Xem thêm: Ukraine chắp vá lá chắn phòng không đối phó "mưa" tên lửa Nga PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.