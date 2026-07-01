Thời sự quốc tế sáng 1/7: Tiêm kích MiG-29 của Ukraine rơi khi đang chiến đấu

VOV.VN - Chính phủ Đan Mạch ngày 30/6 đã công bố gói viện trợ quân sự thứ 30 dành cho Ukraine, trị giá khoảng 4,4 tỷ kroner Đan Mạch (tương đương 670 triệu USD).
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.
VOV.VN - Ở thế yếu hơn, Ukraine buộc phải thực hiện những nỗ lực như chiến dịch máy bay không người lái (UAV) bí mật do tình báo quốc phòng nước này triển khai để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
VOV.VN - Ở thế yếu hơn, Ukraine buộc phải thực hiện những nỗ lực như chiến dịch máy bay không người lái (UAV) bí mật do tình báo quốc phòng nước này triển khai để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.
VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.
VOV.VN - Ngày 30/6, Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm 3 khu định cư ở miền đông và đông nam Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của họ đã tấn công một trung tâm liên lạc vệ tinh Dubna ở tỉnh Moscow.