Thời sự quốc tế sáng 1/7: Tiêm kích MiG-29 của Ukraine rơi khi đang chiến đấu

VOV.VN - Bộ tư lệnh Không quân Ukraine xác nhận một máy bay tiêm kích MiG-29 bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại tỉnh Poltava. Cơ quan này không công bố nguyên nhân vụ việc, nhưng cho biết phi công đã phóng ghế thoát hiểm thành công và được lực lượng cứu hộ giải cứu.

