Thời sự quốc tế sáng 2/10: Nga phủ đầu kho tên lửa Flamingo, Kiev nổ lớn

Xem thêm: Ông Putin: Nga đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về Ukraine tại hội nghị Anchorage
VOV.VN - Ukraine đang đưa UAV và UGV vào chiến dịch Vivaldi, thực hiện rải, rà phá mìn và mở đường cho binh sĩ giữa chiến tuyến Donetsk đầy hiểm nguy và căng thẳng.
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VOV.VN - Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).
VOV.VN - Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do trong nước sản xuất để tấn công thực chiến, bước đầu ghi nhận kết quả tích cực.
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do trong nước sản xuất để tấn công thực chiến, bước đầu ghi nhận kết quả tích cực.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu quân sự của Nga, trong bối cảnh Ba Lan đề xuất đặt cơ sở sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ nước này.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu quân sự của Nga, trong bối cảnh Ba Lan đề xuất đặt cơ sở sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ nước này.