Thời sự quốc tế sáng 24/9: Mỹ dọa tấn công cơ sở hạt nhân Núi Pickaxe của Iran

Theo hãng tin WANA, Tổng thống Trump ngày 22/9 tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đã có thêm động lực, nhưng cảnh báo Mỹ có thể tiến hành thêm hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu cần thiết.

"Chúng tôi có thể phải cho nổ tung Núi Pickaxe nếu phát hiện ra nhiều hoạt động mới ở đó. Tất nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết nếu Iran đồng ý thỏa thuận", ông Trump nói bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.