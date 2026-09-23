Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, tại cuộc trao đổi, Iran đã chuyển đến nhà trung gian Qatar các điều kiện để đi đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, trong đó có chấm dứt giao tranh trên tất cả mặt trận và dừng toàn bộ hành động thù địch của Washington chống lại Tehran. Iran còn yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt chiến tranh kinh tế chống Iran.

Iran xác nhận đàm phán với Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi đã có cuộc trao đổi gián tiếp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hãng thông tấn IRNA khẳng định cuộc tiếp xúc được tiến hành theo đề nghị của Mỹ và thông qua sự hỗ trợ của nhà trung gian Qatar.

Đây là lần đầu tiên các đại diện Mỹ và Iran nối lại đối thoại, kể từ sau cuộc đàm phán ở Thụy Sỹ hồi tháng 6. Động thái được tiến hành trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng, trong đó Iran tiếp tục khóa chặt eo biển Hormuz. Dữ liệu phân tích hàng hải công bố sáng nay cho biết, trong ngày hôm qua, chỉ có 3 tàu hàng đi qua eo Hormuz, giảm mạnh từ mức trung bình 15 tàu trong 10 ngày gần nhất. Tuy nhiên, số liệu không bao gồm các tàu đã tắt hệ thống định danh, định vị khi lưu thông.

Giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2/2026, trung bình mỗi ngày có từ 130-140 tàu hàng các loại đi qua eo biển Hormuz, biến vùng biển này trở thành tuyến vận tải chiến lược của thế giới, trong đó tỷ trọng dầu thô chiếm khoảng 20% tổng giao dịch toàn cầu.