Thời sự quốc tế sáng 2/9: Mỹ lên kế hoạch làm giảm năng lực tên lửa Iran
Thứ Tư, 08:29, 02/09/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cố vấn cấp cao đang cân nhắc kế hoạch tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào năng lực radar và tên lửa của Iran tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington lo ngại Tehran đang từng bước khôi phục khả năng đe dọa tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này.
VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, hôm 31/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Moscow luôn sát cánh cùng người dân Iran trong việc bảo vệ lợi ích của họ.
VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".
VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh ngày 24/8 tuyên bố Tehran đã sẵn sàng ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời dự báo Washington sẽ phải đối mặt với "thêm một thất bại nữa".