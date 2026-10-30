Thời sự quốc tế sáng 30/10:Nga đảm bảo an ninh nếu ông Zelensky đến Moscow hòa đàm
Thứ Sáu, 08:24, 30/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 30/10 có những nội dung sau đây: Nga sẵn sàng bảo đảm an toàn cho ông Zelensky nếu đến Moscow đàm phán; Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa đạn đạo Nga trong đòn tập kích Kiev; Mỹ cảnh báo đồng minh về nguy cơ tái tấn công Iran...
VOV.VN - Những ngày cuối tháng 10, triển vọng nối lại đàm phán Nga - Ukraine có thêm tín hiệu đáng chú ý khi các bên đề cập về khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu ngoại giao này là hàng loạt bất đồng chưa được tháo gỡ.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo; Châu Âu không được mời đàm phán về Ukraine; Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo; Châu Âu không được mời đàm phán về Ukraine; Tây Ban Nha tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ tai nạn đường sắt…
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 29/10: Nga tuyên bố không mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine; Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây “bóc lột”, tuyên bố Nga mang điều tốt đến châu Phi; Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga...
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 29/10: Nga tuyên bố không mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine; Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây “bóc lột”, tuyên bố Nga mang điều tốt đến châu Phi; Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga...