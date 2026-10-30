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Thời sự quốc tế sáng 30/10:Nga đảm bảo an ninh nếu ông Zelensky đến Moscow hòa đàm

Thứ Sáu, 08:24, 30/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 30/10 có những nội dung sau đây: Nga sẵn sàng bảo đảm an toàn cho ông Zelensky nếu đến Moscow đàm phán; Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa đạn đạo Nga trong đòn tập kích Kiev; Mỹ cảnh báo đồng minh về nguy cơ tái tấn công Iran...

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PV/VOV.VN
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