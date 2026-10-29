Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine

Lần đầu tiên trong nhiều năm, cư dân thành phố có một khoảng lặng hiếm hoi, không có tiếng súng, không có những sợ hãi giữa xung đột Nga - Ukraine.

Ngày 29/10, Ủy viên phụ trách Nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 4h sáng 27/10 theo giờ Moscow vẫn được duy trì. Các lực lượng đang tiến hành những công việc kỹ thuật cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo. Bà nói: “Trong suốt những ngày qua, chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên với Ủy viên Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets. Chúng tôi nhận thấy chế độ im tiếng súng được duy trì đầy đủ. Trong thời gian này, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Các quân nhân của chúng tôi đang tiến hành tất cả các công việc kỹ thuật, công binh cần thiết. Công tác rà phá bom mìn trên đường đang được triển khai”.

Clip của TASS về tình hình bên trong Oleshky:

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng công binh thuộc nhóm quân Dnepr đang xử lý bom mìn và đạn chưa phát nổ trên các tuyến đường dẫn vào Oleshky, nhằm bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.

Lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky, tỉnh Kherson, đang mở ra một khoảng lặng hiếm hoi giữa xung đột Nga - Ukraine. Người dân bắt đầu đạp xe sang khu vực lân cận mua thực phẩm, trong khi công tác chuẩn bị đưa hàng cứu trợ và sơ tán dân thường được triển khai. Nhưng với những người đã gắn bó với nơi này, rời bỏ nhà cửa vẫn là một quyết định không dễ dàng.

Ông Alexsander, là một trong một trong những cư dân chọn ở lại thành phố Oleshky: “Cuộc sống rất khó khăn, chúng tôi chẳng khác nào bị mắc kẹt. Nhưng hiện nay tình hình đã dễ chịu hơn, yên ổn hơn. Người dân bắt đầu đi xe đạp sang khu vực Radensk để mua thực phẩm. Giờ đi lại thoải mái hơn, không có gì bay trên đầu, mọi thứ yên tĩnh. Chúng tôi không còn phải lo sợ hay căng tai nghe ngóng như trước. Tôi không muốn sơ tán, vì đã quen sống ở đây rồi, cũng chẳng biết đi đâu”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 1.000 người vẫn ở lại Oleshky, trong khi trước đây thành phố có khoảng 20.000 cư dân. Tình hình nhân đạo tại đây được phía Nga đánh giá là nghiêm trọng do khó khăn trong việc cung cấp lương thực và thuốc men.

Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson VOV.VN - Lệnh ngừng bắn do Nga thực hiện này là một phần trong công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.

Ngày 29/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hoạt động nhân đạo đã bắt đầu. Nga hy vọng người dân có thể nhận được hàng cứu trợ trong ngày 29 hoặc 30/10, đồng thời những người muốn rời khỏi thành phố sẽ được tạo điều kiện sơ tán an toàn. Ông nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn hiện mới chỉ áp dụng tại một khu vực, chưa mở rộng ra các địa bàn khác.

Về phía Ukraine, ngày 28/10, Cao ủy Nhân quyền Dmytro Lubinets cho biết không ghi nhận vi phạm nào trong 30 giờ đầu thực hiện lệnh ngừng bắn. Ông cũng cho biết hai bên duy trì liên lạc để phối hợp thực hiện các cam kết, đồng thời cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì sự quan tâm và tham gia thúc đẩy hoạt động nhân đạo.

Theo nội dung thỏa thuận được truyền thông Mỹ công bố ngày 28/10, lệnh ngừng bắn cục bộ dự kiến kéo dài đến hết ngày 1/11, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ vào Oleshky và chuẩn bị sơ tán dân thường. Những người muốn trở về khu vực do Ukraine kiểm soát dự kiến sẽ được đưa qua các điểm trung chuyển tại Nga và Belarus trước khi bàn giao cho phía Ukraine.

Việc duy trì thỏa thuận và bảo đảm an toàn cho các tuyến đường sẽ quyết định khả năng đưa hàng cứu trợ đến người dân và tổ chức sơ tán trong những ngày tới.