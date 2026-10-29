English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Oleshky - khoảng lặng giữa vùng chiến sự Nga - Ukraine

Thứ Năm, 19:32, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và chuẩn bị sơ tán dân thường.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, cư dân thành phố có một khoảng lặng hiếm hoi, không có tiếng súng, không có những sợ hãi giữa xung đột Nga - Ukraine.

Ngày 29/10, Ủy viên phụ trách Nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 4h sáng 27/10 theo giờ Moscow vẫn được duy trì. Các lực lượng đang tiến hành những công việc kỹ thuật cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo. Bà nói: “Trong suốt những ngày qua, chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên với Ủy viên Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets. Chúng tôi nhận thấy chế độ im tiếng súng được duy trì đầy đủ. Trong thời gian này, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Các quân nhân của chúng tôi đang tiến hành tất cả các công việc kỹ thuật, công binh cần thiết. Công tác rà phá bom mìn trên đường đang được triển khai”.

Clip của TASS về tình hình bên trong Oleshky:

 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng công binh thuộc nhóm quân Dnepr đang xử lý bom mìn và đạn chưa phát nổ trên các tuyến đường dẫn vào Oleshky, nhằm bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường.

Lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky, tỉnh Kherson, đang mở ra một khoảng lặng hiếm hoi giữa xung đột Nga - Ukraine. Người dân bắt đầu đạp xe sang khu vực lân cận mua thực phẩm, trong khi công tác chuẩn bị đưa hàng cứu trợ và sơ tán dân thường được triển khai. Nhưng với những người đã gắn bó với nơi này, rời bỏ nhà cửa vẫn là một quyết định không dễ dàng.

Ông Alexsander, là một trong một trong những cư dân chọn ở lại thành phố Oleshky: “Cuộc sống rất khó khăn, chúng tôi chẳng khác nào bị mắc kẹt. Nhưng hiện nay tình hình đã dễ chịu hơn, yên ổn hơn. Người dân bắt đầu đi xe đạp sang khu vực Radensk để mua thực phẩm. Giờ đi lại thoải mái hơn, không có gì bay trên đầu, mọi thứ yên tĩnh. Chúng tôi không còn phải lo sợ hay căng tai nghe ngóng như trước. Tôi không muốn sơ tán, vì đã quen sống ở đây rồi, cũng chẳng biết đi đâu”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 1.000 người vẫn ở lại Oleshky, trong khi trước đây thành phố có khoảng 20.000 cư dân. Tình hình nhân đạo tại đây được phía Nga đánh giá là nghiêm trọng do khó khăn trong việc cung cấp lương thực và thuốc men.

Ngày 29/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hoạt động nhân đạo đã bắt đầu. Nga hy vọng người dân có thể nhận được hàng cứu trợ trong ngày 29 hoặc 30/10, đồng thời những người muốn rời khỏi thành phố sẽ được tạo điều kiện sơ tán an toàn. Ông nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn hiện mới chỉ áp dụng tại một khu vực, chưa mở rộng ra các địa bàn khác.

Về phía Ukraine, ngày 28/10, Cao ủy Nhân quyền Dmytro Lubinets cho biết không ghi nhận vi phạm nào trong 30 giờ đầu thực hiện lệnh ngừng bắn. Ông cũng cho biết hai bên duy trì liên lạc để phối hợp thực hiện các cam kết, đồng thời cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì sự quan tâm và tham gia thúc đẩy hoạt động nhân đạo.

Theo nội dung thỏa thuận được truyền thông Mỹ công bố ngày 28/10, lệnh ngừng bắn cục bộ dự kiến kéo dài đến hết ngày 1/11, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ vào Oleshky và chuẩn bị sơ tán dân thường. Những người muốn trở về khu vực do Ukraine kiểm soát dự kiến sẽ được đưa qua các điểm trung chuyển tại Nga và Belarus trước khi bàn giao cho phía Ukraine.

Việc duy trì thỏa thuận và bảo đảm an toàn cho các tuyến đường sẽ quyết định khả năng đưa hàng cứu trợ đến người dân và tổ chức sơ tán trong những ngày tới.

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?
Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?

VOV.VN - Israel và Ukraine có nhiều trải nghiệm thực chiến về phòng không trong những năm gần đây. Những nghiên cứu, cải tiến của họ trong hệ thống phòng không có thể cung cấp nhiều bài học cho tác chiến phòng không trên thế giới.

Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?

Kinh nghiệm xương máu của Israel và Ukraine thúc đẩy phòng không thế giới ra sao?

VOV.VN - Israel và Ukraine có nhiều trải nghiệm thực chiến về phòng không trong những năm gần đây. Những nghiên cứu, cải tiến của họ trong hệ thống phòng không có thể cung cấp nhiều bài học cho tác chiến phòng không trên thế giới.

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine
Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn
Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Nga dùng UAV để đặt quốc kỳ lên khu vực tỉnh Kherson do Ukraine kiểm soát
Nga dùng UAV để đặt quốc kỳ lên khu vực tỉnh Kherson do Ukraine kiểm soát

VOV.VN - Vào đúng Ngày Quốc khánh Nga (12/6), một đơn vị UAV thuộc Đạo quân binh chủng hợp thành số 18 của quân đội Nga đã sử dụng một máy bay không người lái (UAV) để đặt quốc kỳ Nga lên Kherson - khu vực do Ukraine kiểm soát hiện nay, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga dùng UAV để đặt quốc kỳ lên khu vực tỉnh Kherson do Ukraine kiểm soát

Nga dùng UAV để đặt quốc kỳ lên khu vực tỉnh Kherson do Ukraine kiểm soát

VOV.VN - Vào đúng Ngày Quốc khánh Nga (12/6), một đơn vị UAV thuộc Đạo quân binh chủng hợp thành số 18 của quân đội Nga đã sử dụng một máy bay không người lái (UAV) để đặt quốc kỳ Nga lên Kherson - khu vực do Ukraine kiểm soát hiện nay, theo Bộ Quốc phòng Nga.

UAV lính dù Nga chủ động lao vào UAV ném bom của Ukraine ở Kherson
UAV lính dù Nga chủ động lao vào UAV ném bom của Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo, một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của lực lượng lính dù nhóm tác chiến Nga đã hạ gục một UAV ném bom hạng nặng Baba Yaga của Ukraine trong trận không chiến trên vùng trời tỉnh Kherson.

UAV lính dù Nga chủ động lao vào UAV ném bom của Ukraine ở Kherson

UAV lính dù Nga chủ động lao vào UAV ném bom của Ukraine ở Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo, một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của lực lượng lính dù nhóm tác chiến Nga đã hạ gục một UAV ném bom hạng nặng Baba Yaga của Ukraine trong trận không chiến trên vùng trời tỉnh Kherson.

Nga - Ukraine triển khai hoạt động nhân đạo theo thỏa thuận ngừng bắn tại Kherson
Nga - Ukraine triển khai hoạt động nhân đạo theo thỏa thuận ngừng bắn tại Kherson

VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động nhân đạo tại thị trấn Alyoshki, tỉnh Kherson, đang được triển khai theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Nga - Ukraine triển khai hoạt động nhân đạo theo thỏa thuận ngừng bắn tại Kherson

Nga - Ukraine triển khai hoạt động nhân đạo theo thỏa thuận ngừng bắn tại Kherson

VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động nhân đạo tại thị trấn Alyoshki, tỉnh Kherson, đang được triển khai theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Kherson
Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Kherson

VOV.VN - Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Alyoshki thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10, với sự tham gia làm trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. 

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Kherson

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Kherson

VOV.VN - Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Alyoshki thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10, với sự tham gia làm trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. 

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ