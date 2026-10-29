Thời sự quốc tế tối 29/10:Nga không mời châu Âu tham gia đàm phán 3 bên về Ukraine
Thứ Năm, 20:38, 29/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 29/10: Nga tuyên bố không mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine; Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây “bóc lột”, tuyên bố Nga mang điều tốt đến châu Phi; Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga...
VOV.VN - Những ngày cuối tháng 10, triển vọng nối lại đàm phán Nga - Ukraine có thêm tín hiệu đáng chú ý khi các bên đề cập về khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu ngoại giao này là hàng loạt bất đồng chưa được tháo gỡ.
VOV.VN - Những ngày cuối tháng 10, triển vọng nối lại đàm phán Nga - Ukraine có thêm tín hiệu đáng chú ý khi các bên đề cập về khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng 11. Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu ngoại giao này là hàng loạt bất đồng chưa được tháo gỡ.
VOV.VN - Ngày 28/10, Chính phủ Anh công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 10 tỷ bảng Anh (13 tỷ USD) dành cho Ukraine, bao gồm hỗ trợ kinh tế và quân sự, nhằm giúp nước này đáp ứng các nhu cầu cấp bách và củng cố khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.
VOV.VN - Ngày 28/10, Chính phủ Anh công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 10 tỷ bảng Anh (13 tỷ USD) dành cho Ukraine, bao gồm hỗ trợ kinh tế và quân sự, nhằm giúp nước này đáp ứng các nhu cầu cấp bách và củng cố khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.