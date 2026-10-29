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Thời sự quốc tế tối 29/10:Nga không mời châu Âu tham gia đàm phán 3 bên về Ukraine

Thứ Năm, 20:38, 29/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 29/10: Nga tuyên bố không mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine; Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây “bóc lột”, tuyên bố Nga mang điều tốt đến châu Phi; Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga...

Xem thêm: Hé lộ vai trò bí mật của bà Melania trong thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine

PV/VOV.VN
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