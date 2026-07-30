English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thứ Năm, 07:32, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (29/7) cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, cho biết lực lượng này đã bắn 1 máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon.


Quân đội Israel cho biết, vụ việc xảy ra tại “vùng an ninh”, nơi lực lượng Israel đang đóng quân, trải dài khoảng 10 km bên trong miền Nam Lebanon dọc theo biên giới với Israel.

Theo quân đội Israel, Hezbollah đã phóng 1 máy bay không người lái mang chất nổ về phía 1 phương tiện công binh, tại khu vực Ali Al-Taher nhưng không gây ra thương vong.

israel cao buoc hezbollah vi pham thoa thuan ngung ban hinh anh 1
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir - Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Trong chuyến thăm các binh sĩ Israel tại miền Nam Lebanon hôm qua, Tư lệnh quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố, quân đội sẽ không rút khỏi “vùng an ninh” cho đến khi an ninh lâu dài của Israel được đảm bảo, thậm chí quân đội Israel có thể tăng cường hoạt động và tiếp cận thêm các khu vực khác nếu cần thiết.

Mặc dù bạo lực đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ vào giữa tháng trước, cũng như Lebanon và Israel đạt được thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, nhưng Lebanon vẫn tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công và pháo kích lẻ tẻ của Israel tại miền Nam nước này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel và Lebanon nối lại đàm phán vào tuần tới tại Rome
Israel và Lebanon nối lại đàm phán vào tuần tới tại Rome

VOV.VN - Đại diện Israel và Lebanon dự kiến nối lại các cuộc thảo luận kỹ thuật vào tuần tới tại Rome, Italy, nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên về kết thúc giao tranh đạt được hồi tháng trước ở Washington, Mỹ.

Israel và Lebanon nối lại đàm phán vào tuần tới tại Rome

Israel và Lebanon nối lại đàm phán vào tuần tới tại Rome

VOV.VN - Đại diện Israel và Lebanon dự kiến nối lại các cuộc thảo luận kỹ thuật vào tuần tới tại Rome, Italy, nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên về kết thúc giao tranh đạt được hồi tháng trước ở Washington, Mỹ.

Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran
Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran

VOV.VN - Ngày 27/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ, nơi ông sẽ có cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Donald Trump. Đây sẽ là cuộc hội đàm Mỹ - Israel trực tiếp đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran.

Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran

Thủ tướng Israel lên đường đi Mỹ để bàn chuyện Iran

VOV.VN - Ngày 27/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ, nơi ông sẽ có cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Donald Trump. Đây sẽ là cuộc hội đàm Mỹ - Israel trực tiếp đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran.

Iran sẽ là trọng tâm nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel
Iran sẽ là trọng tâm nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel

VOV.VN - Chiều 27/7, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề I-ran sẽ là trọng tâm nghị sự trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel tại Washington vào ngày 28/7.

Iran sẽ là trọng tâm nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel

Iran sẽ là trọng tâm nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel

VOV.VN - Chiều 27/7, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề I-ran sẽ là trọng tâm nghị sự trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel tại Washington vào ngày 28/7.

Thời sự quốc tế trưa 27/7: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine ở Bờ Tây
Thời sự quốc tế trưa 27/7: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine ở Bờ Tây

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 27/7 có các tin tức đáng chú ý: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine, bạo lực Bờ Tây leo thang; Romania bắn hạ chiếc máy bay không người lái thứ ba xâm phạm không phận; Mưa lớn, gió thổi bay người khi bão Noul đổ bộ Trung Quốc; Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược...

Thời sự quốc tế trưa 27/7: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine ở Bờ Tây

Thời sự quốc tế trưa 27/7: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine ở Bờ Tây

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 27/7 có các tin tức đáng chú ý: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine, bạo lực Bờ Tây leo thang; Romania bắn hạ chiếc máy bay không người lái thứ ba xâm phạm không phận; Mưa lớn, gió thổi bay người khi bão Noul đổ bộ Trung Quốc; Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược...

Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây sau bạo lực
Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây sau bạo lực

VOV.VN - Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây, sau vụ bạo lực xảy ra hôm nay (24/7) tại một ngôi làng ở vùng lãnh thổ này, khiến 4 người Palestine và 1 người Israel thiệt mạng.

Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây sau bạo lực

Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây sau bạo lực

VOV.VN - Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây, sau vụ bạo lực xảy ra hôm nay (24/7) tại một ngôi làng ở vùng lãnh thổ này, khiến 4 người Palestine và 1 người Israel thiệt mạng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ