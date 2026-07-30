Israel cáo buộc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn



Quân đội Israel cho biết, vụ việc xảy ra tại “vùng an ninh”, nơi lực lượng Israel đang đóng quân, trải dài khoảng 10 km bên trong miền Nam Lebanon dọc theo biên giới với Israel.

Theo quân đội Israel, Hezbollah đã phóng 1 máy bay không người lái mang chất nổ về phía 1 phương tiện công binh, tại khu vực Ali Al-Taher nhưng không gây ra thương vong.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir - Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Trong chuyến thăm các binh sĩ Israel tại miền Nam Lebanon hôm qua, Tư lệnh quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố, quân đội sẽ không rút khỏi “vùng an ninh” cho đến khi an ninh lâu dài của Israel được đảm bảo, thậm chí quân đội Israel có thể tăng cường hoạt động và tiếp cận thêm các khu vực khác nếu cần thiết.

Mặc dù bạo lực đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ vào giữa tháng trước, cũng như Lebanon và Israel đạt được thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, nhưng Lebanon vẫn tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công và pháo kích lẻ tẻ của Israel tại miền Nam nước này.