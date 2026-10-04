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Thời sự quốc tế sáng 4/10: Nga điều động 47.000 quân tập trận

Chủ Nhật, 08:31, 04/10/2026
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VOV.VN - Vừa qua Nga đã cử 47.000 quân nhân tham gia tập trận cùng Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), trong bối cảnh Nga vừa cảnh báo NATO về việc Moscow không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ vùng Kaliningrad.

 Xem thêm: Nga 4 lần tập kích cầu huyết mạch bắc qua sông Dnipro ở Kiev

PV/VOV.VN
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