Thời sự quốc tế sáng 4/10: Nga điều động 47.000 quân tập trận

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 23 ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, một số quốc gia châu Âu có cách tiếp cận với Nga cứng rắn hơn đáng kể so với Mỹ.
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VOV.VN - Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).
VOV.VN - Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).
VOV.VN - Trong khuôn khổ Chiến dịch Vivaldi, Quân đoàn số 3 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng một số phương tiện đặc biệt, trong đó có BRT-60 để tìm cách phá vỡ phòng tuyến của Nga.
VOV.VN - Trong khuôn khổ Chiến dịch Vivaldi, Quân đoàn số 3 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng một số phương tiện đặc biệt, trong đó có BRT-60 để tìm cách phá vỡ phòng tuyến của Nga.
VOV.VN - Điện Kremlin hôm 28/9 tuyên bố, Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công vào Nga trong những tháng gần đây và sẽ tiếp tục hứng chịu hậu quả khi lực lượng Moscow tiến hành các đợt tập kích có hệ thống vào nhiều mục tiêu tại Ukraine.
VOV.VN - Điện Kremlin hôm 28/9 tuyên bố, Ukraine đang phải trả giá cho các cuộc tấn công vào Nga trong những tháng gần đây và sẽ tiếp tục hứng chịu hậu quả khi lực lượng Moscow tiến hành các đợt tập kích có hệ thống vào nhiều mục tiêu tại Ukraine.
VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.
VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.