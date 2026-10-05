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Thời sự quốc tế sáng 5/10: Ông Trump chỉ định lãnh đạo "lực lượng siêu trí tuệ"

Thứ Hai, 08:16, 05/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 5/10: Ông Trump chỉ định Giám đốc tình báo Mỹ dẫn đầu "lực lượng siêu trí tuệ"; Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tích hợp AI không thể đánh chặn; Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng “Trí tuệ toàn cầu” Nga tiếp tục cảnh báo công dân nước ngoài không ở lại và không đến Ukraine...

Xem thêm: Tổng thống Trump nói Mỹ đã mất 18 binh sĩ trong xung đột Iran

PV/VOV.VN
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