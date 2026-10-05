Thời sự quốc tế sáng 5/10: Ông Trump chỉ định lãnh đạo "lực lượng siêu trí tuệ"
Thứ Hai, 08:16, 05/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 5/10: Ông Trump chỉ định Giám đốc tình báo Mỹ dẫn đầu "lực lượng siêu trí tuệ"; Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tích hợp AI không thể đánh chặn; Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng “Trí tuệ toàn cầu” Nga tiếp tục cảnh báo công dân nước ngoài không ở lại và không đến Ukraine...
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các cam kết trợ cấp tiền mặt cho người dân chỉ khoảng một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, y tế, nhà ở, nhiên liệu và lãi suất đang là những vấn đề lớn đối với cử tri Mỹ.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các cam kết trợ cấp tiền mặt cho người dân chỉ khoảng một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, y tế, nhà ở, nhiên liệu và lãi suất đang là những vấn đề lớn đối với cử tri Mỹ.