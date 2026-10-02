Thời sự quốc tế trưa 2/10: Ông Trump sẽ cứng rắn nếu Iran liên quan vụ Flydubai

Xem thêm: Vụ Flydubai phơi bày lỗ hổng chống không tặc của Israel
VOV.VN - Ông Trump cảnh báo Iran sẽ bị đáp trả mạnh mẽ nếu Tehran bị xác định có liên quan vụ việc trên chuyến bay Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv.
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VOV.VN - Các phi công bổ sung được thêm vào chuyến bay của hãng Flydubai vì việc chuyển hướng đường bay trong khu vực có thể kéo dài hành trình và khiến tổ lái ban đầu làm việc quá giờ quy định.
VOV.VN - Các phi công bổ sung được thêm vào chuyến bay của hãng Flydubai vì việc chuyển hướng đường bay trong khu vực có thể kéo dài hành trình và khiến tổ lái ban đầu làm việc quá giờ quy định.
VOV.VN - Cơ quan Công tố của UAE hôm 1/10 đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia hôm 30/9.
VOV.VN - Cơ quan Công tố của UAE hôm 1/10 đã ra lệnh mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra trên chiếc máy bay của hãng hàng không nước này đến Israel và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia hôm 30/9.
VOV.VN - Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được lãnh đạo Ấn Độ, Israel và Mỹ ca ngợi như một người hùng sau khi chống trả vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai, từ Dubai tới Tel Aviv, Israel, ngày 30/9.
VOV.VN - Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được lãnh đạo Ấn Độ, Israel và Mỹ ca ngợi như một người hùng sau khi chống trả vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai, từ Dubai tới Tel Aviv, Israel, ngày 30/9.