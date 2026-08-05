THẾ GIỚI Thời sự quốc tế sáng 5/8: Nga bắn sập cầu, cắt đứt mạch tiếp vận của Ukraine Thứ Tư, 08:59, 05/08/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Một cây cầu chiến lược đóng vai trò cầu nối vận chuyển hàng hóa từ Romania sang Ukraine được cho là đã bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc tấn công gần đây của Nga. >>> Xem thêm: Ukraine sản xuất drone thế hệ mới đối phó UAV Nga Nga sẽ đàm phán về Ukraine nếu phương Tây có cách "tiếp cận chín chắn” VOV.VN - Nga sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine với điều kiện các nước phương Tây có “cách tiếp cận mang tính xây dựng và chín chắn”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin phát biểu với hãng thông tấn TASS. PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.