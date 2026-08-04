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Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

Thứ Ba, 06:25, 04/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng sức ép ngoại giao, quân sự và kinh tế nhằm chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/8 tuyên bố Kiev sẽ tăng cường sức ép trên các mặt trận ngoại giao, kinh tế và quân sự nhằm buộc Nga phải hướng tới một giải pháp hòa bình trước khi mùa đông bắt đầu.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp của các Đại sứ Ukraine ở thủ đô Kiev, ông Zelensky cho biết mùa thu năm 2026 là khoảng thời gian mà Ukraine kỳ vọng có thể tạo đủ sức ép để thúc đẩy Nga chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận khó bảo đảm mục tiêu này sẽ đạt được đúng thời điểm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho các đợt huy động lực lượng mới trong nước cũng như các cuộc tấn công tiếp theo. Ukraine sẽ kết hợp nhiều biện pháp nhằm gia tăng áp lực đối với Moscow, bao gồm các nỗ lực ngoại giao, các cuộc tấn công quân sự, các biện pháp trừng phạt và những động thái do các nước đối tác triển khai. Mục tiêu là đưa các biện pháp này lên mức đủ lớn để Nga “không còn lựa chọn nào khác ngoài hòa bình”. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận không thể dự đoán chính xác thời điểm khi nào sức ép tổng hợp đó sẽ phát huy hiệu quả.

Tổng thống Zelensky cho biết chiến lược này bao gồm cả “các lệnh trừng phạt tầm xa” - thuật ngữ Ukraine sử dụng để chỉ các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của Nga phục vụ cho chiến dịch quân sự, kết hợp với các đòn tấn công tầm trung và các biện pháp trừng phạt kinh tế truyền thống do các nước đồng minh áp đặt.

Trong thời gian qua, ông Zelensky nhiều lần khẳng định các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở sản xuất quốc phòng, hậu cần và năng lượng của Nga là một công cụ nhằm làm gia tăng chi phí của cuộc xung đột đối với Moscow, từ đó thúc đẩy Điện Kremlin ngồi vào bàn đàm phán.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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