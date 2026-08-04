English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga sẽ đàm phán về Ukraine nếu phương Tây có cách "tiếp cận chín chắn”

Thứ Ba, 11:42, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine với điều kiện các nước phương Tây có “cách tiếp cận mang tính xây dựng và chín chắn”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin phát biểu với hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và cởi mở với một giải pháp thông qua đàm phán, chúng tôi đã nhiều lần chứng minh điều này. Chính phía bên kia, phía Ukraine, đã rút khỏi các cuộc đàm phán. Họ muốn rút lui, rồi tự cấm mình tham gia vào các cuộc đàm phán. Hành xử như vậy, nói một cách nhẹ nhàng, là không nhất quán”, ông Galuzin nói bên lề Diễn đàn Truyền thông Kazakhstan-Nga lần thứ ba tại thủ đô Moscow.

nga se dam phan ve ukraine neu phuong tay co cach tiep can chin chan hinh anh 1
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin (Nguồn: TASS)

Quan chức ngoại giao Nga cho rằng, nếu ở phương Tây, đặc biệt trong số các nước ủng hộ Ukraine, đã hình thành “sự hiểu biết về nhu cầu đối thoại trung thực, mang tính xây dựng nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”, thì có lẽ triển vọng cho một cuộc đối thoại đã xuất hiện.

“Ngược lại, nếu phía bên kia không sẵn sàng, và không có ý chí đảm bảo rằng Kiev tuân thủ các thỏa thuận đạt được giữa các nhà tài trợ phương Tây của họ và chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói.

Ông Galuzin cũng cho biết Nga sẽ tìm cách loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột và bảo vệ lợi ích của mình bằng các biện pháp quân sự, hành động một cách có mục tiêu và hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ người dân ở cả hai bên chiến tuyến.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Galuzin cho biết Moscow hiện không liên lạc với phương Tây về việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua Kazakhstan. Theo đó, Nga duy trì liên lạc trực tiếp với những người có khả năng gây ảnh hưởng đến chính quyền Kiev và không thấy cần thiết phải “làm phiền” Kazakhstan về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, hôm 25/7, cho biết ông đang nhận được nhiều tín hiệu từ châu Âu và Mỹ về tình hình hiện tại xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga đã thông báo chi tiết cho người đồng cấp Kazakhstan về tình hình hiện tại liên quan đến Ukraine.   

“Tôi không thể khẳng định rằng những thế lực này đang lắng nghe chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực theo hướng này”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Phan Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch vào phút chót
Iran từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch vào phút chót

VOV.VN - Iran tuyên bố từng chuẩn bị tấn công 3 mục tiêu ở Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch sau “lời xin lỗi” từ Kiev.

Iran từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch vào phút chót

Iran từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch vào phút chót

VOV.VN - Iran tuyên bố từng chuẩn bị tấn công 3 mục tiêu ở Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch sau “lời xin lỗi” từ Kiev.

Thời sự quốc tế tối 3/8: Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo
Thời sự quốc tế tối 3/8: Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Theo phân tích của dự án Oko Gora phân tích nguồn mở (OSINT) của Ukraine, trong tháng 7/2026, Liên bang Nga đã sử dụng khoảng 126 tên lửa đạn đạo các loại để tấn công Ukraine, mức cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Thời sự quốc tế tối 3/8: Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

Thời sự quốc tế tối 3/8: Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Theo phân tích của dự án Oko Gora phân tích nguồn mở (OSINT) của Ukraine, trong tháng 7/2026, Liên bang Nga đã sử dụng khoảng 126 tên lửa đạn đạo các loại để tấn công Ukraine, mức cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông
Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

VOV.VN - Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng sức ép ngoại giao, quân sự và kinh tế nhằm chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông.

Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

VOV.VN - Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tăng sức ép ngoại giao, quân sự và kinh tế nhằm chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ