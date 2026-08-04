Iran từng chuẩn bị tấn công Ukraine nhưng đã hủy kế hoạch vào phút chót

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 3/8, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cho biết Tehran từng hoàn tất kế hoạch tấn công 3 mục tiêu tại Ukraine nhưng đã hủy bỏ chiến dịch sau khi Kiev đưa ra “lời xin lỗi”.

Ông Rezaei không nêu rõ 3 mục tiêu dự kiến bị tấn công và cũng không cung cấp thêm thông tin về nội dung mà ông gọi là “lời xin lỗi” từ phía Ukraine.

Iran tuyên bố từng chuẩn bị tấn công 3 mục tiêu ở Ukraine nhưng hủy kế hoạch vào phút chót. Ảnh minh họa: AA

Liên quan đến tình hình tại Vịnh Ba Tư, ông Rezaei cảnh báo Iran sẽ không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz ngoài tuyến hàng hải do Tehran quy định. Theo ông, mọi tàu chiến có hành động thù địch và sử dụng “tuyến đường bất hợp pháp” sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Ông Rezaei cũng khẳng định Iran đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Mỹ, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã khiến Mỹ không đạt được các mục tiêu quân sự đề ra.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Iran ngày 25/7 cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha, yêu cầu Kiev bồi thường những thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào nhiều mục tiêu trong khu vực.

Mỹ và Iran đạt được một lệnh ngừng bắn vào tháng 4, đồng thời ký một bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột quân sự và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ vào tháng trước, khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công lẫn nhau trong gần hai tuần.