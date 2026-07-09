Thời sự quốc tế sáng 9/7: Tên lửa Nga đồng loạt xuyên phá, Kiev hứng bão hỏa lực

Từ Hormuz đến Malacca: Kịch bản “thu phí” liệu có tiếp diễn?

VOV.VN - Viễn cảnh tàu bè đi qua eo biển Hormuz phải trả phí đang gây ra những lo ngại, đặc biệt từ các nhà đầu tư, với quan điểm rằng tiền lệ này có thể được áp dụng ở các hành lang hàng hải khác.