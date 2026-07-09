Thời sự quốc tế sáng 9/7: Tên lửa Nga đồng loạt xuyên phá, Kiev hứng bão hỏa lực

Xem thêm: Lực lượng UAV tinh nhuệ giúp Nga thích nghi ấn tượng ở chiến trường Ukraine
VOV.VN - Viễn cảnh tàu bè đi qua eo biển Hormuz phải trả phí đang gây ra những lo ngại, đặc biệt từ các nhà đầu tư, với quan điểm rằng tiền lệ này có thể được áp dụng ở các hành lang hàng hải khác.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ không làm mất ổn định nền kinh tế cũng như không gây ra tâm lý hoảng loạn trong xã hội.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ không làm mất ổn định nền kinh tế cũng như không gây ra tâm lý hoảng loạn trong xã hội.
VOV.VN - Ông Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét cấp phép để Ukraine tự sản xuất Patriot nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không.
VOV.VN - Ông Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét cấp phép để Ukraine tự sản xuất Patriot nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.