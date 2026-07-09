English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế sáng 9/7: Tên lửa Nga đồng loạt xuyên phá, Kiev hứng bão hỏa lực

Thứ Năm, 08:50, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine không thể bắn hạ bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong đợt không kích quy mô lớn bắt đầu từ tối 5/7. Hỏa lực Nga xuyên thủng hệ thống phòng không và đánh trúng nhiều mục tiêu do Kiev đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, đặc biệt là loại Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) của Mỹ.

Xem thêm: Lực lượng UAV tinh nhuệ giúp Nga thích nghi ấn tượng ở chiến trường Ukraine

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Putin tuyên bố Ukraine thất bại trong mục tiêu làm rung chuyển nước Nga
Ông Putin tuyên bố Ukraine thất bại trong mục tiêu làm rung chuyển nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ không làm mất ổn định nền kinh tế cũng như không gây ra tâm lý hoảng loạn trong xã hội.

Ông Putin tuyên bố Ukraine thất bại trong mục tiêu làm rung chuyển nước Nga

Ông Putin tuyên bố Ukraine thất bại trong mục tiêu làm rung chuyển nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga sẽ không làm mất ổn định nền kinh tế cũng như không gây ra tâm lý hoảng loạn trong xã hội.

Mỹ cân nhắc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot
Mỹ cân nhắc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

VOV.VN - Ông Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét cấp phép để Ukraine tự sản xuất Patriot nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không.

Mỹ cân nhắc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

Mỹ cân nhắc cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

VOV.VN - Ông Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét cấp phép để Ukraine tự sản xuất Patriot nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không.

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ
Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ