Thời sự quốc tế tối 11/9: Giao tranh tại Yemen, Houthi chiếm thành phố cảng Mokha

VOV.VN - Nguồn tin quân sự Yemen hôm nay (13/8) cho biết lực lượng hải quân nước này đã phá hủy các tàu của lực lượng Houthi ngoài khơi bờ biển phía Tây Yemen.
Xem thêm: Houthi chiếm thành phố cảng Mokha của Yemen bên bờ Biển Đỏ
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VOV.VN - Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen, Houthi hôm 10/9 đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mokha trên bờ biển phía Tây Yemen, qua đó mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát dọc theo Biển Đỏ và gần eo biển chiến lược Bab Al-Mandab.
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VOV.VN - Ngày 9/9, giao tranh giữa quân đội Yemen và Houthi tiếp tục leo thang, với các cuộc tấn công của quân đội Yemen trên nhiều mặt trận.
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