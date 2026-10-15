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Thời sự quốc tế tối 15/10: Israel bác bỏ ý định tấn công Iran trước bầu cử

Thứ Năm, 22:34, 15/10/2026
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VOV.VN - Bản tin tối 15/10: Ông Netanyahu bác bỏ ý định tái tấn công Iran trước thềm bầu cử Israel; Iran vẫn luôn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại; Iran lần đầu xác nhận tàu chìm do trúng thủy lôi; Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích Saudi Arabia...

Xem thêm: Iran vẫn luôn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại

PV/VOV.VN
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