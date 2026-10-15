Thời sự quốc tế tối 15/10: Israel bác bỏ ý định tấn công Iran trước bầu cử
Thứ Năm, 22:34, 15/10/2026
VOV.VN - Bản tin tối 15/10: Ông Netanyahu bác bỏ ý định tái tấn công Iran trước thềm bầu cử Israel; Iran vẫn luôn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh bùng phát trở lại; Iran lần đầu xác nhận tàu chìm do trúng thủy lôi; Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích Saudi Arabia...
VOV.VN - Hai quan chức cấp cao của Iran tiết lộ, nước này đang triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với mục tiêu duy trì giá dầu ở mức cao, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
VOV.VN - Hai quan chức cấp cao của Iran tiết lộ, nước này đang triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với mục tiêu duy trì giá dầu ở mức cao, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
VOV.VN - Iran vừa cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz, tuyên bố tàu sân bay 13 tỷ USD này đã 'vô dụng'. Trong khi đó, Lượng dầu diesel thỏa thuận với Nga chỉ đủ cho Mỹ dùng trong 10 ngày. Trung Quốc, Triều Tiên sắp khánh thành cầu biên giới sau hơn một thập kỷ xây dựng.
VOV.VN - Iran vừa cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz, tuyên bố tàu sân bay 13 tỷ USD này đã 'vô dụng'. Trong khi đó, Lượng dầu diesel thỏa thuận với Nga chỉ đủ cho Mỹ dùng trong 10 ngày. Trung Quốc, Triều Tiên sắp khánh thành cầu biên giới sau hơn một thập kỷ xây dựng.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz; EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine; Houthi tiếp tục tấn công thủ đô của Saudi Arabia...
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz; EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine; Houthi tiếp tục tấn công thủ đô của Saudi Arabia...