Thời sự quốc tế sáng 15/10: Iran ngắm bắn tàu chiến Mỹ

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VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/10 yêu cầu Bank of America (BoA), nộp phạt 1,2 tỷ USD vì các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.
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VOV.VN - Hôm 14/10, Ukraine đã cáo buộc công ty SpaceX của Elon Musk hạn chế dịch vụ Starlink, làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đúng lúc tên lửa Nga phá hủy các trạm điện của Ukraine.
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VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.
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