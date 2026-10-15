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Thời sự quốc tế sáng 15/10: Iran ngắm bắn tàu chiến Mỹ

Thứ Năm, 08:52, 15/10/2026
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VOV.VN - Iran vừa cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz, tuyên bố tàu sân bay 13 tỷ USD này đã 'vô dụng'. Trong khi đó, Lượng dầu diesel thỏa thuận với Nga chỉ đủ cho Mỹ dùng trong 10 ngày. Trung Quốc, Triều Tiên sắp khánh thành cầu biên giới sau hơn một thập kỷ xây dựng.

Xem thêm:

>> Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

>> UAV tập kích 2 tàu trên Biển Đen, làm đắm một tàu ngoài khơi Bulgaria

PV/VOV.VN
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