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Thời sự quốc tế tối 1/9: Tổng thống Nga hội đàm Chủ tịch Trung Quốc

Thứ Ba, 21:09, 01/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

 Xem thêm: Nga, Trung Quốc và Iran gặp lãnh đạo IAEA, kêu gọi giải pháp ngoại giao

PV/VOV.VN
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