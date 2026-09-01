Thời sự quốc tế tối 1/9: Tổng thống Nga hội đàm Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 31/8 công bố các thông tin chi tiết mới về tên lửa 3M22 Zircon của Nga.
Xem thêm: Nga, Trung Quốc và Iran gặp lãnh đạo IAEA, kêu gọi giải pháp ngoại giao
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VOV.VN - Công ty dầu khí North American Blue Energy Partners (NABEP) của Mỹ sẽ tiếp quản một số mỏ dầu vốn do các công ty Trung Quốc và Nga kiểm soát trước đây. Việc tiếp quản này là một phần trong thỏa thuận sản xuất dầu quy mô lớn với Venezuela mà Tổng thống Donald Trump đã công bố.
VOV.VN - Công ty dầu khí North American Blue Energy Partners (NABEP) của Mỹ sẽ tiếp quản một số mỏ dầu vốn do các công ty Trung Quốc và Nga kiểm soát trước đây. Việc tiếp quản này là một phần trong thỏa thuận sản xuất dầu quy mô lớn với Venezuela mà Tổng thống Donald Trump đã công bố.
VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng một học thuyết hạt nhân mới nhằm ứng phó với nguy cơ xung đột cùng lúc với hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Nga.
VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là đang xây dựng một học thuyết hạt nhân mới nhằm ứng phó với nguy cơ xung đột cùng lúc với hai cường quốc hạt nhân là Trung Quốc và Nga.
VOV.VN - Ngày 3/8, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Năng lượng Nga – Trung Quốc lần thứ 7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga tiếp tục coi hợp tác năng lượng với Trung Quốc là một trong những ưu tiên chiến lược, với trọng tâm là bảo đảm an ninh năng lượng, mở rộng các dự án chung và tăng cường hợp tác công nghệ.
VOV.VN - Ngày 3/8, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Năng lượng Nga – Trung Quốc lần thứ 7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga tiếp tục coi hợp tác năng lượng với Trung Quốc là một trong những ưu tiên chiến lược, với trọng tâm là bảo đảm an ninh năng lượng, mở rộng các dự án chung và tăng cường hợp tác công nghệ.