Thời sự quốc tế tối 22/9: Nga phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine dịp bầu cử
Thứ Ba, 20:27, 22/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 22/9: Điện Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga; Nga tích trữ tên lửa đạn đạo, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn; Ông Zelensky để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Putin; Ukraine đưa ra điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga...
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Ukraine lần đầu triển khai bộ đôi Flamingo - Pelican tấn công Moscow; Kinh tế Iran suy giảm hơn 10% vì chiến tranh; Mỹ - Trung Quốc đàm phán cơ chế an toàn AI trước thượng đỉnh…