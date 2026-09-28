Thời sự quốc tế tối 28/9: Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz
Thứ Hai, 20:17, 28/09/2026
VOV.VN - Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz. Ông Zelensky tiết lộ số lượng UAV, tên lửa tấn công Ukraine trong tuần. Hungary nới lỏng lập trường với Sáng kiến C8 do Ukraine khởi động.
VOV.VN - Từ việc chia sẻ tàu phá băng đến xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho NATO, EU đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự tại vùng Bắc cực. Ngoài khía cạnh môi trường, EU đang tăng cường nhìn nhận Bắc cực từ góc độ an ninh.
VOV.VN - Từ việc chia sẻ tàu phá băng đến xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho NATO, EU đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự tại vùng Bắc cực. Ngoài khía cạnh môi trường, EU đang tăng cường nhìn nhận Bắc cực từ góc độ an ninh.
VOV.VN - Iran khẳng định tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, trong khi Washington và Tehran phát đi tín hiệu trái chiều về khả năng đàm phán. Bế tắc quanh eo biển Hormuz tiếp tục gây gián đoạn dòng chảy dầu mỏ.
VOV.VN - Iran khẳng định tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, trong khi Washington và Tehran phát đi tín hiệu trái chiều về khả năng đàm phán. Bế tắc quanh eo biển Hormuz tiếp tục gây gián đoạn dòng chảy dầu mỏ.