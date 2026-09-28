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Thời sự quốc tế tối 28/9: Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz

Thứ Hai, 20:17, 28/09/2026
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VOV.VN - Iran dọa áp đặt hạn chế vận chuyển qua eo biển Hormuz. Ông Zelensky tiết lộ số lượng UAV, tên lửa tấn công Ukraine trong tuần. Hungary nới lỏng lập trường với Sáng kiến C8 do Ukraine khởi động.

Xem thêm: Iran tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản “cuộc chiến tận thế” với Mỹ

PV/VOV.VN
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