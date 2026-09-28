English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump đề nghị Ukraine giảm tấn công các cơ sở năng lượng của Nga

Thứ Hai, 09:41, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giảm các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu và lĩnh vực năng lượng của Nga.

“Tôi đã nói chuyện với ông Zelensky. Tôi nói: ‘Ukraine cần giảm các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở Nga’. Ông đáp lại: ‘Chúng tôi có lẽ sẽ làm như vậy’”, Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của phóng viên Fox News về tình hình liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ.

Ong trump de nghi ukraine giam tan cong cac co so nang luong cua nga hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp Quốc. Ảnh: Reuters

Trước đó, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga nếu Moscow cũng thực hiện điều tương tự.

Ông Zelensky cho biết Ukraine “sẵn sàng với bất kỳ hình thức ngừng bắn nào liên quan đến các cơ sở năng lượng”, với điều kiện Nga cam kết “không tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cả Kiev và Washington đều mong muốn cuộc xung đột kết thúc trước mùa Đông. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết chưa rõ lập trường của Moscow về đề xuất này.

“Tôi hy vọng phía Mỹ sẽ tìm ra cách... để đưa họ (Nga) vào bất kỳ hình thức đàm phán nào”, Tổng thống Zelensky nói.

Những phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine thời gian qua tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Moscow cũng tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Putin trước đó cho biết, Nga đã có kế hoạch nối lại đàm phán với Ukraine sau bầu cử Hạ viện (Duma Quốc gia) diễn ra từ ngày 18-20/9, nhưng các cuộc tấn công của Ukraine đã làm thay đổi tính toán của Moscow.

Giang Bùi/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine dùng AI để dự đoán “đường đi nước bước” của lực lượng Nga
Ukraine dùng AI để dự đoán “đường đi nước bước” của lực lượng Nga

VOV.VN - Ukraine đang phát triển một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên SPECTR, có khả năng phân tích dữ liệu chiến trường, hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến và dự báo hoạt động của lực lượng Nga.

Ukraine dùng AI để dự đoán “đường đi nước bước” của lực lượng Nga

Ukraine dùng AI để dự đoán “đường đi nước bước” của lực lượng Nga

VOV.VN - Ukraine đang phát triển một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên SPECTR, có khả năng phân tích dữ liệu chiến trường, hỗ trợ lập kế hoạch tác chiến và dự báo hoạt động của lực lượng Nga.

Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine
Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/9 cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh sẽ quyết định các bước đi tiếp theo dựa trên lợi ích của Nga.

Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine

Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/9 cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh sẽ quyết định các bước đi tiếp theo dựa trên lợi ích của Nga.

Nga tung “bão” UAV phản lực, Ukraine mất lợi thế đánh chặn
Nga tung “bão” UAV phản lực, Ukraine mất lợi thế đánh chặn

VOV.VN - Các số liệu mới từ Ukraine cho thấy Nga đã tăng mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công trang bị động cơ phản lực trong mùa hè vừa qua. Đây là loại vũ khí từng khá hiếm gặp khoảng một năm rưỡi trước.

Nga tung “bão” UAV phản lực, Ukraine mất lợi thế đánh chặn

Nga tung “bão” UAV phản lực, Ukraine mất lợi thế đánh chặn

VOV.VN - Các số liệu mới từ Ukraine cho thấy Nga đã tăng mạnh sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công trang bị động cơ phản lực trong mùa hè vừa qua. Đây là loại vũ khí từng khá hiếm gặp khoảng một năm rưỡi trước.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định sau những diễn biến gần đây.

EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine
EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/9, EU đạt thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro từ Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine

EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/9, EU đạt thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro từ Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ