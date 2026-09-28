Ông Trump đề nghị Ukraine giảm tấn công các cơ sở năng lượng của Nga

“Tôi đã nói chuyện với ông Zelensky. Tôi nói: ‘Ukraine cần giảm các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở Nga’. Ông đáp lại: ‘Chúng tôi có lẽ sẽ làm như vậy’”, Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của phóng viên Fox News về tình hình liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp Quốc. Ảnh: Reuters

Trước đó, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga nếu Moscow cũng thực hiện điều tương tự.

Ông Zelensky cho biết Ukraine “sẵn sàng với bất kỳ hình thức ngừng bắn nào liên quan đến các cơ sở năng lượng”, với điều kiện Nga cam kết “không tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cả Kiev và Washington đều mong muốn cuộc xung đột kết thúc trước mùa Đông. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết chưa rõ lập trường của Moscow về đề xuất này.

“Tôi hy vọng phía Mỹ sẽ tìm ra cách... để đưa họ (Nga) vào bất kỳ hình thức đàm phán nào”, Tổng thống Zelensky nói.

Những phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine thời gian qua tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Moscow cũng tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Putin trước đó cho biết, Nga đã có kế hoạch nối lại đàm phán với Ukraine sau bầu cử Hạ viện (Duma Quốc gia) diễn ra từ ngày 18-20/9, nhưng các cuộc tấn công của Ukraine đã làm thay đổi tính toán của Moscow.