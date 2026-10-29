Anh cam kết bổ sung 10 tỷ bảng Anh hỗ trợ Ukraine

Phát biểu tại Hạ viện khi trình bày Ngân sách năm 2026, Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey cho biết gói hỗ trợ mới được triển khai thông qua các khoản vay, bảo lãnh của cơ quan Tài chính Xuất khẩu Anh và khoản viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 500 triệu bảng Anh dành cho mùa Đông năm nay.

Xe tăng của Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ông John Healey cho biết Thủ tướng Anh Andy Burnham đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sáng 28/10 để thông báo về các cam kết hỗ trợ mới. Thủ tướng Burnham khẳng định đây là gói tài trợ lớn nhất từ trước đến nay của Anh dành cho Ukraine.

Theo ông John Healey, với khoản hỗ trợ bổ sung này, tổng giá trị cam kết của London dành cho Kiev sẽ lên tới 35 tỷ bảng Anh (47 tỷ USD), trong đó 16 tỷ bảng được dành cho hỗ trợ quân sự. Gói hỗ trợ mới bao gồm nhiều hình thức tài chính khác nhau, nhằm duy trì nguồn lực phục vụ các nhu cầu trước mắt và hỗ trợ nền kinh tế Ukraine trong thời gian tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband nhấn mạnh khoản tài trợ bổ sung sẽ giúp Ukraine giải quyết những nhu cầu cấp thiết, đồng thời tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế.

Động thái trên cho thấy Anh tiếp tục duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine cả về quân sự và kinh tế. Việc bổ sung nguồn lực tài chính, đặc biệt là khoản viện trợ quân sự khẩn cấp trong mùa Đông, được kỳ vọng góp phần giúp Kiev duy trì năng lực phòng thủ và bảo đảm các hoạt động thiết yếu trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.