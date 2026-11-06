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Thời sự quốc tế tối 6/11: Đe dọa đánh bom nhằm vào hàng không châu Âu

Thứ Sáu, 21:50, 06/11/2026
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VOV.VN - Một chiến dịch đe dọa đánh bom đồng loạt nhằm vào khoảng 20 chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu đã diễn ra vào ngày 5/11, buộc không quân nhiều nước phải khẩn cấp điều tiêm kích hộ tống và chuyển hướng máy bay.

 

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Hàng loạt chuyến bay ở Châu Âu bị đe dọa đánh bom

VOV.VN - Ngày 5/11, hai chuyến bay của hãng Aegean Airlines từ Hy Lạp đến Italia và Áo đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa đánh bom trong bối cảnh một loạt các sự cố tương tự làm gián đoạn các hoạt động hàng không trên khắp châu Âu.

Xem thêm: Tổng thống Trump: Mỹ - Nga sắp đạt thỏa thuận lớn về Ukraine và an ninh châu Âu

PV/VOV.VN
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