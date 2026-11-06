Thời sự quốc tế tối 6/11: Đe dọa đánh bom nhằm vào hàng không châu Âu
Thứ Sáu, 21:50, 06/11/2026
VOV.VN - Một chiến dịch đe dọa đánh bom đồng loạt nhằm vào khoảng 20 chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu đã diễn ra vào ngày 5/11, buộc không quân nhiều nước phải khẩn cấp điều tiêm kích hộ tống và chuyển hướng máy bay.
VOV.VN - Ngày 5/11, hai chuyến bay của hãng Aegean Airlines từ Hy Lạp đến Italia và Áo đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa đánh bom trong bối cảnh một loạt các sự cố tương tự làm gián đoạn các hoạt động hàng không trên khắp châu Âu.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Moscow đang tiến gần tới các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như vấn đề an ninh châu Âu. Ông kỳ vọng đây sẽ là một thỏa thuận lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Moscow đang tiến gần tới các thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như vấn đề an ninh châu Âu. Ông kỳ vọng đây sẽ là một thỏa thuận lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
VOV.VN - Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó với các sự cố an ninh mạng.
VOV.VN - Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó với các sự cố an ninh mạng.