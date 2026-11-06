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Hàng loạt chuyến bay ở Châu Âu bị đe dọa đánh bom

Thứ Sáu, 05:42, 06/11/2026
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VOV.VN - Ngày 5/11, hai chuyến bay của hãng Aegean Airlines từ Hy Lạp đến Italia và Áo đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa đánh bom trong bối cảnh một loạt các sự cố tương tự làm gián đoạn các hoạt động hàng không trên khắp châu Âu.

Hãng hàng không Hy Lạp xác nhận rằng chuyến bay A3552 từ Thessaloniki đến Milan và chuyến bay A3860 từ Athens đến Vienna đều phải chịu cảnh báo an ninh. Cả hai máy bay đều hạ cánh an toàn tại điểm đến, nơi các nhà chức trách đã tiến hành kiểm tra an ninh cần thiết. Sau đó, các mối đe dọa được xác định là vô căn cứ, cho phép máy bay tiếp tục hoạt động.

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Hàng loạt chuyến bay ở Châu Âu bị đe dọa đánh bom. Ảnh: greaakherald

Trong một tuyên bố, hãng Aegean Airline xác nhận ngay lập tức hợp tác với các cơ quan chức năng có liên quan và thực hiện tất cả các quy trình an ninh cần thiết.

Theo báo chí phương tây, các vụ việc này nằm trong chuỗi các vụ đe dọa đánh bom quy mô lớn, ảnh hưởng đến hơn 15 chuyến bay ở 9 quốc gia châu Âu ngày 5/11. Một số hãng hàng không bao gồm Ryanair, Finnair và Aer Lingus đã bị ảnh hưởng, một số máy bay phải chuyển hướng đến các sân bay thay thế và một số khác được máy bay chiến đấu quân sự hộ tống.

Một chuyến bay của Aer Lingus từ Dublin đến Rome đã phải chuyển hướng đến một căn cứ không quân quân sự ở Pháp, trong khi một chuyến bay của Finnair từ Helsinki đến Rome được máy bay chiến đấu của Italia hộ tống. Sau khi triển khai công tác an ninh, giới chức trách cho biết không phát hiện chất nổ hay vật liệu khả nghi nào sau khi kiểm tra chiếc máy bay bị ảnh hưởng. Các vụ việc này xảy ra sau những lời đe dọa tương tự hồi đầu tuần, dẫn đến việc tăng cường các biện pháp an ninh tại các sân bay ở châu Âu.

Hải Đăng/VOV-Praha
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