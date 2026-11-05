Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng ở châu Âu

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại các siêu thị ở châu Âu, cũng như việc một số quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang theo dõi sát những diễn biến liên quan.

Các tủ lạnh tại một cửa hàng Delhaize Shop & Go ở Linkebeek, gần Brussels, Bỉ được thông báo tạm thời ngừng hoạt động hôm 2/11 (Ảnh: Reuters)

Theo bà Phạm Thu Hằng, các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng. Những cuộc tấn công này không chỉ tác động đến dữ liệu, hệ thống thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống người dân.

"Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất kỳ hình thức nào". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm, từ xa.

Đề cập đến khả năng khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với các tình huống khẩn cấp như thông tin về một số quốc gia đã đưa ra, bà Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, các biện pháp sẽ tập trung nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố, đồng thời tránh để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng cứu sự cố. Với vai trò là quốc gia đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Việt Nam khẳng định cam kết tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh mạng gắn với bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và đời sống nhân dân.