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Thời sự quốc tế trưa 1/10: Israel, UAE phối hợp đối phó các phần tử cực đoan

Thứ Năm, 14:30, 01/10/2026
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VOV.VN - Israel, UAE nhất trí phối hợp đối phó các phần tử cực đoan. Flydubai dừng bay đến Israel, Tel Aviv tăng cường an ninh hàng không. Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq có trật tự.

Xem thêm: Ông Trump nói viên cơ phó trên máy bay Flydubai có thể là “khủng bố”

PV/VOV.VN
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