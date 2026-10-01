Thời sự quốc tế trưa 1/10: Israel, UAE phối hợp đối phó các phần tử cực đoan
Thứ Năm, 14:30, 01/10/2026
VOV.VN - Israel, UAE nhất trí phối hợp đối phó các phần tử cực đoan. Flydubai dừng bay đến Israel, Tel Aviv tăng cường an ninh hàng không. Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq có trật tự.
VOV.VN - Theo các nhân viên y tế tại Gaza, các cuộc không kích của Israel hôm qua (30/9) tại vùng lãnh thổ này đã khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được từ tháng 10/2025 vẫn chưa có nhiều tiến triển.
VOV.VN - Khi xảy ra vụ hỗn loạn xảy ra trong buồng lái chiếc máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9, một số hành khách đã lao vào khống chế kẻ tấn công, hỗ trợ cơ trưởng bị thương và góp phần cứu cả chuyến bay khỏi thảm họa.
VOV.VN - Khi xảy ra vụ hỗn loạn xảy ra trong buồng lái chiếc máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9, một số hành khách đã lao vào khống chế kẻ tấn công, hỗ trợ cơ trưởng bị thương và góp phần cứu cả chuyến bay khỏi thảm họa.