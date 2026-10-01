Sự cố máy bay Flydubai: Những người ứng cứu chỉ có vài giây để hành động

Hayoun - một người thợ sửa ống nước có mặt trên chuyến bay của hãng Flydubai gặp nạn cho biết, ông và những người khác đã xông vào buồng lái, nơi ông nhìn thấy kẻ tấn công dường như đang cố gắng phá hủy các thiết bị điều khiển.

Hành khách người Israel Yaniv Hayoun (áo trắng) - một trong những người hùng cứu chuyến bay Flydubai khỏi thảm họa. Ảnh: AP

“Cánh cửa buồng lái có vẻ như không bị khóa và chúng tôi đã mở được nó”, Hayoun nói với các phóng viên. Khi mọi người vật lộn với kẻ tấn công, Hayoun đã chộp lấy cần điều khiển và giật mạnh như cách ông từng xem trên các chương trình truyền hình. Sau đó, các thành viên phi hành đoàn đã tiếp quản buồng lái. Flydubai cho biết máy bay đã được phi hành đoàn “đảm bảo an toàn, họ đã chuyển hướng và hạ cánh máy bay an toàn”.

Một hành khách khác, nha sĩ Shota Musayev, nói với các phóng viên rằng họ nhận ra mình chỉ có vài giây để giành quyền kiểm soát máy bay trước khi xảy ra một “sự cố nghiêm trọng”. Họ lo sợ có thể có một kẻ tấn công khác trên máy bay, vì vậy “chúng tôi đã bố trí thêm một vài người vào bên trong buồng lái để nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi có thể dễ dàng giành quyền kiểm soát”. Ông Musayev sau đó đã chăm sóc viên phi công bị thương.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác định cơ trưởng trên chuyến bay của Flydubai gặp sự cố là Smit Machchhar, một công dân Ấn Độ, và ca ngợi “lòng dũng cảm phi thường” của ông. Đại sứ quán Ấn Độ tại Saudi Arabia cho biết ông Machchhar đã được nhập viện trong tình trạng ổn định.

Ông Netanyahu gọi hành khách khống chế cơ phó là “người hùng”.

Trong một cuộc phỏng vấn kênh Fox News phát sóng tối 30/9, ông Netanyahu cho biết kẻ tấn công có thể đã dùng rìu tấn công cơ trưởng. Các hãng hàng không thường được yêu cầu mang theo rìu trong buồng lái để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhằm phá cửa sổ thoát hiểm hoặc phá vỡ bảng điều khiển để tiếp cận đám cháy.

“Mặc dù bị tấn công và bị thương nặng, ông ấy đã chống trả, kháng cự, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công - ngăn chặn một thảm họa trên không kinh hoàng”, ông Netanyahu nói về cơ trưởng bị thương trên chuyến bay. “Ông ấy đã cứu sống 174 người, bao gồm công dân Israel và các quốc tịch khác”.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết những người trên máy bay đến từ Israel, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bốn hành khách có quốc tịch Mỹ.

Hãng hàng không FlyDubai cho biết các chuyến bay đến và đi từ Israel sẽ bị tạm dừng trong khi cuộc điều tra diễn ra. Ông Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với tổng thống UAE, người đã đồng ý rằng Israel sẽ tham gia thẩm vấn nghi phạm.