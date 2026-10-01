Các cuộc không kích của Israel tại Gaza khiến 6 người thiệt mạng

Các nhân viên y tế cho biết, một cuộc không kích của Israel nhằm vào một chiếc xe tại thành phố Gaza, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Một cuộc không kích khác nhằm vào một căn hộ cũng tại thành phố Gaza, đã khiến 1 phụ nữ thiệt mạng.

Trong khi cuộc tấn công của Israel tại Khan Younis ở miền Nam Gaza khiến 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng trong hôm qua lên ít nhất 6 người.

Ảnh minh họa: Reuters

Israel cáo buộc Hamas đang tái vũ trang và tiến hành các cuộc tấn công vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, do vậy đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào nhóm này trong những tuần gần đây.

Hamas phủ nhận việc tái vũ trang hoặc có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công, đồng thời cáo buộc Israel phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.

Gần 1 năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza được ký kết, nhưng chưa đạt được nhiều tiến triển, do các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận về các điều khoản để Hamas giải giáp vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.