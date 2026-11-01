Thời sự quốc tế trưa 1/11: Nga tập kích tàu chở hàng quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ, Nga và Ukraine chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán ba bên, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào đầu tháng 11 tới, triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình vẫn đối mặt với nhiều thách thức.
VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ, Nga và Ukraine chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán ba bên, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào đầu tháng 11 tới, triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình vẫn đối mặt với nhiều thách thức.
VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc ngày 30/10 tại thành phố Atlanta, Mỹ, trong bối cảnh những bất đồng sâu sắc liên quan đến xung đột Ukraine và Iran tiếp tục phủ bóng lên chương trình nghị sự.
VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc ngày 30/10 tại thành phố Atlanta, Mỹ, trong bối cảnh những bất đồng sâu sắc liên quan đến xung đột Ukraine và Iran tiếp tục phủ bóng lên chương trình nghị sự.