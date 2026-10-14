Thời sự quốc tế trưa 14/10: Houthi tiếp tục tập kích thủ đô của Saudi Arabia

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VOV.VN - Mới đây Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công một siêu tàu chở dầu tìm cách vượt eo biển Hormuz, trong khi Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ mong muốn làm trung gian giữa Houthi và Saudi Arabia.
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