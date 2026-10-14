Thời sự quốc tế sáng 14/10: Iran tuyên bố bắn cháy siêu tàu chở dầu

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VOV.VN - Theo các cố vấn Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump tới những khu vực có đông cử tri Cộng hòa gần như chắc chắn sẽ giúp ông thu hút đám đông thân thiện, đồng thời khiến giới báo chí tích cực đưa tin.
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VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.
VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
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VOV.VN - Thủ tướng Israel tối qua cáo buộc rằng quốc gia Hồi giáo Iran đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công nhằm gây ảnh đến cuộc tổng tuyển cử được lên kế hoạch tổ chức cuối tháng này ở Israel.
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VOV.VN - Xung đột leo thang qua lại giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia không thể chỉ là một sự cố ngẫu nhiên. Đó chắc chắn là một tính toán chiến lược vào thời điểm Houthi muốn biến vị trí địa lý thành đòn bẩy để kiềm chế ảnh hưởng của Riyadh và gia tăng vai trò trong cục diện Trung Đông.