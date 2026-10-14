UAV tập kích 2 tàu trên Biển Đen, làm đắm một tàu ngoài khơi Bulgaria

Nghi vấn về loạt tập kích mới

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, UAV hôm 13/10 đã tấn công hai con tàu trên Biển Đen ở vùng biển ngoài khơi Bulgaria, khiến một chiếc bị chìm và buộc phải triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp.

Thuyền của cảnh sát biên phòng Bulgaria tham gia cứu hộ trên Biển Đen. Ảnh: Reuters.

Ông Mario Smrkov, Thống đốc khu vực Varna, cho biết tàu chở hàng Dignity treo cờ Guinea-Bissau đã chìm sau khi trúng đòn tấn công quân sự. Năm thủy thủ đã được giải cứu, trong khi công tác tìm kiếm 11 thành viên còn lại của thủy thủ đoàn vẫn đang tiếp tục.

Trong một video đăng trên mạng xã hội, ông Radev cho biết lực lượng cứu hộ đã sơ tán toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn khỏi tàu vận tải ven biển Chelsea 3 (treo cờ Malta, do Ukraine vận hành); 5 người trong số đó đang được điều trị các vết thương nhẹ.

Thủy thủ đoàn, bao gồm 7 công dân Ukraine và 8 công dân Azerbaijan, báo cáo rằng boong và thân tàu đã bị trúng đòn tập kích từ 3 chiếc UAV.

Các vụ tấn công vào hai con tàu này xảy ra tại vị trí cách bờ biển Bulgaria lần lượt là 32 và 34 km.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Bulgaria hôm 13/10, ông Radev gọi các cuộc tấn công này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và cho biết Bulgaria đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Văn phòng báo chí chính phủ cho biết, trong cuộc gặp với đại sứ Nga tại Sofia vào 13/10, ông Radev đã nói với đại sứ rằng mặc dù giới chức chưa có bằng chứng rõ ràng về thủ phạm gây ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng “việc Ukraine tự phá hủy tàu của chính mình trên Biển Đen là điều vô lý, và kết quả của các cuộc tấn công này lại có lợi cho Nga”.

Bà đại sứ cho biết mình không có thông tin nào từ Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến các vụ tấn công gần đây nhắm vào tàu thương mại trên Biển Đen, nhưng cũng nói thêm rằng bà không loại trừ khả năng “các cuộc tấn công này là hành động khiêu khích của một bên thứ ba”.

Ông Radev khẳng định những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được và Bulgaria sẽ tiếp tục điều tra vụ việc cùng với các đồng minh EU và NATO để làm rõ sự thật.

Ông Radev cho biết Bulgaria đang chịu thiệt hại đáng kể về kinh tế và tài chính, đồng thời cho biết thêm rằng nước này sẽ bắt đầu đàm phán với các nước láng giềng là Romania và Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất chung nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển trên Biển Đen.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 13/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã quy trách nhiệm cho Nga về các vụ tấn công này: “Vụ tấn công mới nhất của Nga nhắm vào các tàu thương mại gần vùng lãnh hải của Bulgaria - khiến công dân Ukraine và Azerbaijan bị thương - một lần nữa cho thấy sự coi thường có chủ đích của Moscow đối với tính mạng dân thường và an ninh hàng hải ở Biển Đen”.

“Biển Đen là huyết mạch đối với an ninh lương thực toàn cầu. Nga đang tấn công khu vực này nhằm vũ khí hóa nạn đói và bắt thế giới làm con tin. Hành động này cần phải bị đáp trả một cách mạnh mẽ”, ông Sybiha viết thêm.

Phản ứng của NATO, Liên hợp quốc và EU

“NATO sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh tại khu vực Biển Đen”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte viết trên mạng xã hội X. Ông cho biết thêm rằng NATO đã tăng cường vị thế phòng thủ dọc theo sườn phía đông và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh, đồng thời điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ khi cần thiết.

Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công nhắm vào tàu dân sự, đặc biệt là những vụ việc mới nhất xảy ra ngoài khơi Bulgaria, phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết hôm 13/10.

“Điều này rất đáng lo ngại vì các cuộc tấn công vào tàu chở ngũ cốc, thực phẩm và các sản phẩm khác dành cho thị trường toàn cầu đã gia tăng về số lượng và mở rộng phạm vi trong thời gian gần đây”, ông Dujarric nói. “Tình trạng này gây ra tác động dây chuyền nghiêm trọng đối với giá cả hàng hóa toàn cầu, nhất là khi xét đến những diễn biến tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ, chưa kể đến những rủi ro - bao gồm cả nguy cơ tử vong - mà các thủy thủ phải đối mặt”.

Bulgaria đề nghị EU và NATO hỗ trợ điều tra các vụ tấn công tàu biển trên Biển Đen VOV.VN - Bulgaria yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật để xác định thủ phạm sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại cho 2 tàu thương mại.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã “kịch liệt lên án” các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái (drone) và nhận định rằng Biển Đen “đã trở thành một mặt trận leo thang căng thẳng mới” trong xung đột Nga - Ukraine.

“Điều này là không thể chấp nhận được. Tôi kịch liệt lên án các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào tàu thương mại gần bờ biển Bulgaria. Hành động này đặt tính mạng của thủy thủ đoàn vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng và đe dọa an ninh tại Biển Đen”, bà viết trên mạng xã hội X.

“Chúng tôi sát cánh cùng Bulgaria và cảm ơn lực lượng cứu hộ nước này vì phản ứng nhanh chóng. Những kẻ chịu trách nhiệm cần phải bị quy trách nhiệm”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết trên mạng xã hội rằng EU hoàn toàn đoàn kết với Bulgaria sau các cuộc tấn công. Ông cho biết tình trạng gia tăng các “hoạt động lai” của Nga sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15-16/10 tại Brussels.

Các cuộc tấn công này diễn ra đúng một tuần sau khi xuồng không người lái (USV) và máy bay không người lái tấn công hai tàu thương mại khác trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria ở Biển Đen. Một tàu treo cờ Togo đã bị chìm, trong khi một phà của Bulgaria đã sơ tán toàn bộ thủy thủ đoàn 18 người của một tàu treo cờ Palau. Một ngày trước đó, một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ chở ngô đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và sau đó chìm ở Biển Đen, ngoài khơi Romania. Giới chức Romania cho biết hai người đã thiệt mạng và 11 thuyền viên được giải cứu.