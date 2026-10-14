English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

UAV tập kích 2 tàu trên Biển Đen, làm đắm một tàu ngoài khơi Bulgaria

Thứ Tư, 07:28, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bulgaria cho biết máy bay không người lái (UAV) đã tấn công các tàu trên Biển Đen, làm chìm một chiếc và buộc phải triển khai hoạt động cứu hộ. EU và Liên hợp quốc đã lên án những cuộc tập kích này

Nghi vấn về loạt tập kích mới

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, UAV hôm 13/10 đã tấn công hai con tàu trên Biển Đen ở vùng biển ngoài khơi Bulgaria, khiến một chiếc bị chìm và buộc phải triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp.

uav tap kich 2 tau tren bien Den, lam dam mot tau ngoai khoi bulgaria hinh anh 1
Thuyền của cảnh sát biên phòng Bulgaria tham gia cứu hộ trên Biển Đen. Ảnh: Reuters.

Ông Mario Smrkov, Thống đốc khu vực Varna, cho biết tàu chở hàng Dignity treo cờ Guinea-Bissau đã chìm sau khi trúng đòn tấn công quân sự. Năm thủy thủ đã được giải cứu, trong khi công tác tìm kiếm 11 thành viên còn lại của thủy thủ đoàn vẫn đang tiếp tục.

Trong một video đăng trên mạng xã hội, ông Radev cho biết lực lượng cứu hộ đã sơ tán toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn khỏi tàu vận tải ven biển Chelsea 3 (treo cờ Malta, do Ukraine vận hành); 5 người trong số đó đang được điều trị các vết thương nhẹ.

Thủy thủ đoàn, bao gồm 7 công dân Ukraine và 8 công dân Azerbaijan, báo cáo rằng boong và thân tàu đã bị trúng đòn tập kích từ 3 chiếc UAV.

Các vụ tấn công vào hai con tàu này xảy ra tại vị trí cách bờ biển Bulgaria lần lượt là 32 và 34 km.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Bulgaria hôm 13/10, ông Radev gọi các cuộc tấn công này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và cho biết Bulgaria đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Văn phòng báo chí chính phủ cho biết, trong cuộc gặp với đại sứ Nga tại Sofia vào 13/10, ông Radev đã nói với đại sứ rằng mặc dù giới chức chưa có bằng chứng rõ ràng về thủ phạm gây ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng “việc Ukraine tự phá hủy tàu của chính mình trên Biển Đen là điều vô lý, và kết quả của các cuộc tấn công này lại có lợi cho Nga”.

Bà đại sứ cho biết mình không có thông tin nào từ Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến các vụ tấn công gần đây nhắm vào tàu thương mại trên Biển Đen, nhưng cũng nói thêm rằng bà không loại trừ khả năng “các cuộc tấn công này là hành động khiêu khích của một bên thứ ba”.

Ông Radev khẳng định những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được và Bulgaria sẽ tiếp tục điều tra vụ việc cùng với các đồng minh EU và NATO để làm rõ sự thật.

Ông Radev cho biết Bulgaria đang chịu thiệt hại đáng kể về kinh tế và tài chính, đồng thời cho biết thêm rằng nước này sẽ bắt đầu đàm phán với các nước láng giềng là Romania và Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất chung nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển trên Biển Đen.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 13/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã quy trách nhiệm cho Nga về các vụ tấn công này: “Vụ tấn công mới nhất của Nga nhắm vào các tàu thương mại gần vùng lãnh hải của Bulgaria - khiến công dân Ukraine và Azerbaijan bị thương - một lần nữa cho thấy sự coi thường có chủ đích của Moscow đối với tính mạng dân thường và an ninh hàng hải ở Biển Đen”.

“Biển Đen là huyết mạch đối với an ninh lương thực toàn cầu. Nga đang tấn công khu vực này nhằm vũ khí hóa nạn đói và bắt thế giới làm con tin. Hành động này cần phải bị đáp trả một cách mạnh mẽ”, ông Sybiha viết thêm.

Phản ứng của NATO, Liên hợp quốc và EU

“NATO sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh tại khu vực Biển Đen”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte viết trên mạng xã hội X. Ông cho biết thêm rằng NATO đã tăng cường vị thế phòng thủ dọc theo sườn phía đông và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình an ninh, đồng thời điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ khi cần thiết.

Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công nhắm vào tàu dân sự, đặc biệt là những vụ việc mới nhất xảy ra ngoài khơi Bulgaria, phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết hôm 13/10.

“Điều này rất đáng lo ngại vì các cuộc tấn công vào tàu chở ngũ cốc, thực phẩm và các sản phẩm khác dành cho thị trường toàn cầu đã gia tăng về số lượng và mở rộng phạm vi trong thời gian gần đây”, ông Dujarric nói. “Tình trạng này gây ra tác động dây chuyền nghiêm trọng đối với giá cả hàng hóa toàn cầu, nhất là khi xét đến những diễn biến tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ, chưa kể đến những rủi ro - bao gồm cả nguy cơ tử vong - mà các thủy thủ phải đối mặt”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã “kịch liệt lên án” các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái (drone) và nhận định rằng Biển Đen “đã trở thành một mặt trận leo thang căng thẳng mới” trong xung đột Nga - Ukraine.

“Điều này là không thể chấp nhận được. Tôi kịch liệt lên án các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào tàu thương mại gần bờ biển Bulgaria. Hành động này đặt tính mạng của thủy thủ đoàn vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng và đe dọa an ninh tại Biển Đen”, bà viết trên mạng xã hội X.

“Chúng tôi sát cánh cùng Bulgaria và cảm ơn lực lượng cứu hộ nước này vì phản ứng nhanh chóng. Những kẻ chịu trách nhiệm cần phải bị quy trách nhiệm”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết trên mạng xã hội rằng EU hoàn toàn đoàn kết với Bulgaria sau các cuộc tấn công. Ông cho biết tình trạng gia tăng các “hoạt động lai” của Nga sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15-16/10 tại Brussels.

Các cuộc tấn công này diễn ra đúng một tuần sau khi xuồng không người lái (USV) và máy bay không người lái tấn công hai tàu thương mại khác trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria ở Biển Đen. Một tàu treo cờ Togo đã bị chìm, trong khi một phà của Bulgaria đã sơ tán toàn bộ thủy thủ đoàn 18 người của một tàu treo cờ Palau. Một ngày trước đó, một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ chở ngô đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và sau đó chìm ở Biển Đen, ngoài khơi Romania. Giới chức Romania cho biết hai người đã thiệt mạng và 11 thuyền viên được giải cứu.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga và Ukraine chấm dứt tấn công tàu ở Biển Đen
Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga và Ukraine chấm dứt tấn công tàu ở Biển Đen

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng các cuộc tấn công ở Biển Đen là điều khó hiểu.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga và Ukraine chấm dứt tấn công tàu ở Biển Đen

Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga và Ukraine chấm dứt tấn công tàu ở Biển Đen

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng các cuộc tấn công ở Biển Đen là điều khó hiểu.

Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen
Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen

VOV.VN - Ấn Độ cho biết, hôm 21/7 họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn Độ thiệt mạng trên một tàu chở hàng ở Biển Đen lúc đang rời cảng Ukraine.

Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen

Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen

VOV.VN - Ấn Độ cho biết, hôm 21/7 họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn Độ thiệt mạng trên một tàu chở hàng ở Biển Đen lúc đang rời cảng Ukraine.

UAV tập kích tàu mang cờ Panama trên Biển Đen gây thương vong
UAV tập kích tàu mang cờ Panama trên Biển Đen gây thương vong

VOV.VN - Cơ quan Hàng hải Panama (AMP) tối 19/6 cho biết, một tàu mang cờ Panama đã bị tập kích bằng UAV trên Biển Đen, làm một thủy thủ thiệt mạng và hai người khác bị thương.

UAV tập kích tàu mang cờ Panama trên Biển Đen gây thương vong

UAV tập kích tàu mang cờ Panama trên Biển Đen gây thương vong

VOV.VN - Cơ quan Hàng hải Panama (AMP) tối 19/6 cho biết, một tàu mang cờ Panama đã bị tập kích bằng UAV trên Biển Đen, làm một thủy thủ thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse
Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong
Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.

Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine
Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.

Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

Giải mã phòng không Nga đánh chặn hiệu quả hàng loạt UAV Ukraine

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đang phối hợp nhiều lớp radar, tên lửa tầm ngắn và xa, các đơn vị cơ động… theo cách tối ưu nhằm đối phó với các cuộc tập kích UAV ồ ạt của Ukraine, vô hiệu hóa phương thức tác chiến của đối phương.

Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga
Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga

VOV.VN - Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào hôm 8/10.

Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga

Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga

VOV.VN - Hoạt động tại một trung tâm dữ liệu thuộc công ty công nghệ Nga Yandex đã bị đình chỉ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào hôm 8/10.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ