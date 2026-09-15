Thời sự quốc tế trưa 15/9: Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran
Thứ Ba, 14:30, 15/09/2026
VOV.VN - Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp. Trung Quốc - Nga - Mông Cổ diễn tập chung “Hợp tác biên phòng 2026”. Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia.
VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 15/9 có những nội dung sau đây: Ông Trump nói Mỹ có thể ở lại Iran sau xung đột; UAV Nga đánh trúng tàu khách Ukraine sát biên giới Ba Lan; Ông Trump: "Trung Quốc do thám chúng ta, chúng ta cũng do thám họ"...