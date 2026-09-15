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Thời sự quốc tế trưa 15/9: Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran

Thứ Ba, 14:30, 15/09/2026
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VOV.VN - Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp. Trung Quốc - Nga - Mông Cổ diễn tập chung “Hợp tác biên phòng 2026”. Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia.

Xem thêm: Mỹ công bố báo cáo chính thức đầu tiên về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran

PV/VOV.VN
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