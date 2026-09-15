Thời sự quốc tế sáng 15/9: Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể ở lại Iran sau xung đột
Thứ Ba, 08:41, 15/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 15/9 có những nội dung sau đây: Ông Trump nói Mỹ có thể ở lại Iran sau xung đột; UAV Nga đánh trúng tàu khách Ukraine sát biên giới Ba Lan; Ông Trump: "Trung Quốc do thám chúng ta, chúng ta cũng do thám họ"...
VOV.VN - Báo cáo chính thức đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy cuộc chiến với Iran trong bốn tháng đầu đã khiến Washington tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ USD, đồng thời gây thiếu hụt đạn dược, tổn thất lớn về máy bay, thiết bị và cơ sở quân sự.