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Thời sự quốc tế sáng 15/9: Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể ở lại Iran sau xung đột

Thứ Ba, 08:41, 15/09/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế sáng 15/9 có những nội dung sau đây: Ông Trump nói Mỹ có thể ở lại Iran sau xung đột; UAV Nga đánh trúng tàu khách Ukraine sát biên giới Ba Lan; Ông Trump: "Trung Quốc do thám chúng ta, chúng ta cũng do thám họ"...

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PV/VOV.VN
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