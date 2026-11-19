THẾ GIỚI Thời sự Quốc tế trưa 19/11: Ukraine dồn dập tấn công cầu Crimea Thứ Năm, 14:47, 19/11/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Lực lượng Ukraine ngày 19/11 tiếp tục tấn công cầu Crimea của Nga, chưa đầy hai ngày sau khi một đòn tập kích làm sập toàn bộ một nhịp của cây cầu này. Tên lửa Ukraine kết hợp radar Đan Mạch, lá chắn FREYJA dần lộ diện VOV.VN - Ukraine cho biết tên lửa đánh chặn FREYJA đã sẵn sàng, trong khi Đan Mạch cũng hoàn tất một thành phần radar dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa đang được phát triển. Xem thêm: Tên lửa Nga dồn dập xuyên phá, lá chắn Ukraine bất lực? PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.