Thời sự quốc tế trưa 21/10: Mỹ bác cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine
Thứ Tư, 15:17, 21/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 21/10: Mỹ bác bỏ cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine; Nga mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc với đại diện Mỹ; Tỷ phú Elon Musk ra lệnh làm chậm dịch vụ Starlink mà Ukraine sử dụng...
VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg vào hôm nay (21/10) để trình bày đề xuất cập nhật nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các thượng nghị sĩ lưỡng đảng gây sức ép với Tổng thống Trump nhằm tháo gỡ những hạn chế mà Kiev cho là đang ảnh hưởng đến viện trợ vũ khí, chia sẻ tình báo và hỗ trợ vệ tinh, trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và Kiev ngày càng gia tăng.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các thượng nghị sĩ lưỡng đảng gây sức ép với Tổng thống Trump nhằm tháo gỡ những hạn chế mà Kiev cho là đang ảnh hưởng đến viện trợ vũ khí, chia sẻ tình báo và hỗ trợ vệ tinh, trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và Kiev ngày càng gia tăng.
VOV.VN - Tỷ phú Elon Musk hồi tuần trước đã ra lệnh làm chậm phiên bản quân sự của dịch vụ vệ tinh Starlink của SpaceX mà quân đội Ukraine đang sử dụng. Thông tin được tờ Wall Street Journal công bố ngày 20/10.
VOV.VN - Tỷ phú Elon Musk hồi tuần trước đã ra lệnh làm chậm phiên bản quân sự của dịch vụ vệ tinh Starlink của SpaceX mà quân đội Ukraine đang sử dụng. Thông tin được tờ Wall Street Journal công bố ngày 20/10.
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số lô tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Mỹ phải cân đối nhu cầu quốc phòng của chính mình và các đồng minh.
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 20/10 đã bác bỏ cáo buộc Mỹ cố tình hạn chế viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số lô tên lửa đánh chặn có thể chưa được chuyển giao do Mỹ phải cân đối nhu cầu quốc phòng của chính mình và các đồng minh.