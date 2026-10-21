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Thời sự quốc tế trưa 21/10: Mỹ bác cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine

Thứ Tư, 15:17, 21/10/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 21/10: Mỹ bác bỏ cáo buộc cố tình hạn chế viện trợ cho Ukraine; Nga mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc với đại diện Mỹ; Tỷ phú Elon Musk ra lệnh làm chậm dịch vụ Starlink mà Ukraine sử dụng...

Xem thêm: Mỹ nắm giữ 5 “mắt xích sống còn” trong năng lực chiến đấu của Ukraine

PV/VOV.VN
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