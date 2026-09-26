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Thời sự quốc tế trưa 26/9: Iran đề xuất mở lại Hormuz trong 7 ngày

Thứ Bảy, 16:30, 26/09/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 26/9: Iran đề xuất mở lại Hormuz trong 7 ngày, nối lại đàm phán hạt nhân; Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán tại New York; Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine...

Xem thêm: Tính toán của Iran trong đề xuất 7 ngày mở lại Hormuz

PV/VOV.VN
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