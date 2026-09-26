Thời sự quốc tế trưa 26/9: Iran đề xuất mở lại Hormuz trong 7 ngày
Thứ Bảy, 16:30, 26/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 26/9: Iran đề xuất mở lại Hormuz trong 7 ngày, nối lại đàm phán hạt nhân; Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán tại New York; Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine...
VOV.VN - Ngày 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng 7 ngày, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp nhận các điều kiện của Tehran.
VOV.VN - Ngày 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng 7 ngày, nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp nhận các điều kiện của Tehran.