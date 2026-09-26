Iran tuyên bố không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân

Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin phương Tây hôm 25/9 cho biết, một quan chức cấp cao Iran vừa tuyên bố rằng nước này sẽ không nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa khởi động lại các cuộc đối thoại gián tiếp nhằm thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc chiến hiện nay, trong đó có nội dung trọng tâm liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo các nguồn tin, quan chức Iran giấu tên khẳng định rằng sẽ không có bất kỳ sự linh hoạt từ phía Iran trong vấn đề hạt nhân, kể cả là trong trường hợp Mỹ chấp nhận đề xuất của Tehran về mở lại eo biển Hormuz, bao gồm điều khoản dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được tiết lộ. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng việc quan chức giấu tên Iran tái khẳng định lập trường cứng rắn của nước này trong vấn đề hạt nhân, là rất đáng chú ý. Bởi lẽ, động thái được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa nối lại các cuộc trao đổi về chấm dứt xung đột. Để có thể tiến tới thỏa thuận kết thúc chiến tranh, hai bên chắc chắn phải đạt được đồng thuận về nhiều nội dung then chốt, trong đó có vấn đề hạt nhân.

Mỹ và Israel đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran, lần lượt vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026, viện cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các bên chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Iran thực sự có kế hoạch sản xuất vũ khí hạt nhân.

Ngược lại, Tehran nhiều lần tuyên bố không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Mới nhất, trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ tại New York ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran chưa bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ông Pezeshkian chỉ rõ sở hữu vũ khí hạt nhân là điều cấm kỵ và không tồn tại trong học thuyết quốc phòng của Iran.