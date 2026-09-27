Thời sự quốc tế trưa 27/9: Đại giáo chủ Iran ủng hộ mở lại eo biển Hormuz
Chủ Nhật, 14:53, 27/09/2026
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 26/9 khẳng định Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược đang bị Tehran phong tỏa.
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay khẳng định Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược đang bị Tehran phong tỏa.
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay khẳng định Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược đang bị Tehran phong tỏa.