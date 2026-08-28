Thời sự quốc tế sáng 28/8: Nga trút hỏa lực vào Kiev, hòa đàm lại bế tắc

VOV.VN - Cập nhật vụ lũ quét thảm khốc xảy ra tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng. Thảm họa khiến hàng trăm người thương vong và mất tích, buộc chính phủ Trung Quốc phải huy động hàng nghìn nhân sự cùng hàng trăm thiết bị để tiến hành chiến dịch cứu hộ quy mô lớn.
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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tin đồn Nga tiến hành tuyển quân là thông tin giả do Ukraine cố tình phát tán để gây bất ổn.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tin đồn Nga tiến hành tuyển quân là thông tin giả do Ukraine cố tình phát tán để gây bất ổn.
VOV.VN - Nga và Ukraine liên tục tung UAV, tên lửa tầm xa, mở rộng mục tiêu tập kích khi cuộc chiến trên không bước vào giai đoạn ác liệt hơn.
VOV.VN - Nga và Ukraine liên tục tung UAV, tên lửa tầm xa, mở rộng mục tiêu tập kích khi cuộc chiến trên không bước vào giai đoạn ác liệt hơn.
VOV.VN - Nga cảnh báo có thể tấn công các cơ sở quân sự của Anh tại Ukraine và bên ngoài nước này để đáp trả những cuộc tấn công sử dụng vũ khí do Anh cung cấp.
VOV.VN - Nga cảnh báo có thể tấn công các cơ sở quân sự của Anh tại Ukraine và bên ngoài nước này để đáp trả những cuộc tấn công sử dụng vũ khí do Anh cung cấp.
VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo Nga cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ là “một phần công việc” và không có gì bất thường.
VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo Nga cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ là “một phần công việc” và không có gì bất thường.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 27/8 khẳng định Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên NATO, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe hồi đầu tuần nhằm cảnh báo Nga về khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 27/8 khẳng định Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên NATO, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe hồi đầu tuần nhằm cảnh báo Nga về khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy.