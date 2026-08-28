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Thời sự quốc tế sáng 28/8: Nga trút hỏa lực vào Kiev, hòa đàm lại bế tắc

Thứ Sáu, 08:34, 28/08/2026
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VOV.VN - Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Kiev của Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa lúc rạng sáng.

PV/VOV.VN
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